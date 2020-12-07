أسطورة.. محمد صلاح يتصدر تويتر بعد مباراة ووليفرهامبتون

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمد_صلاح بعد تألقه مع فريق ليفربول أمام ووليفرهامبتون، في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

"‏فخر العرب محمد صلاح يعادل اهداف كريستيانو رونالدو بالبريمير ليج .. حيث سجل 84 هدفا رونالدو سجلها خلال 196 مباراة ومحمد صلاح خلال 130 مباراة" و "‏منذ 2017 اكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف على ملعب فريقه في أوروبا:





• ميسي | 63 هدفا في الكامب نو

• ليفاندوفيسكي | 59 هدفا في الاليانز

• محمد صلاح | 52 هدفا في الانفيلد اسطورة ".





وقال آخرون" ‏ محمد صلاح في بطولة الدوري هذا الموسم لعب:- ١٠ مباريات سجل :- ٩ أهداف ماكينة أهداف لا تتوقف! عيني عليه باردة، ما شاء الله تبارك الله بس "و" ‏منذ قدوم محمد صلاح إلي ليفربول لم يقدم أي لاعب في الدوري الانجليزي مثل هذا العطاء في هذه الفترة الزمنية محمد صلاح اسطوره عالميه رغم أنف كل حاقد عليه ".





ونجح فريق ليفربول في الفوز على ولفرهامبتون بنتيجة 4-0 ، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأنفيلد ، في إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز ، في مباراة شهدت تألق محمد صلاح حيث نجح في تسجيل هدف وصناعة أخر.





وأحرز محمد صلاح الهدف الأول لفريق ليفربول بعدما تلقى تمريرة رائعة أيضًا من قائد الفريق هندرسون ووضعها على يسار الحارس ليخرج ليفربول متقدمًا في الشوط الأول .





وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 58 عن طريق فينالدوم بعدما تلقى تمريرة رائعة من قائد الفريق هندرسون ليضعها في الزاوية ال90 على يسار الحارس محرزًا الهدف الثاني لفريقه ويقربه من حصد الثلاث نقاط .









استطاع المدافع الكاميروني جويل ماتيب لاعب نادي ليفربول من إضافة الهدف الثالث لفريقه في المباراة التي تجمع بينه وبين ولفرهامبتون حاليًا على ملعب الأنفيلد وذلك عن طريق ضربة رأسية من صناعة النجم المصري محمد صلاح.





نجح فريق ليفربول في إضافة الهدف الرابع في المباراة التي تقام على ملعب الأنفيلد أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي وذلك عن طريق النيران الصديقة حيث قام أرنولد الظهير الأيمن بإرسال عرضية ليضعها مدافع ولفرهامبتون بالخطأ في مرماه لتصبح النتيجة 4-0 حتى الآن.



