التعادل خطر والمكسب قريب.. محمد الشناوي يتحدث عن سر الدقيقة الـ 90.. فيديو

قال محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، إنه حريص على تعليم اللاعبين الناشئين على أهمية المكسب، والتعادل في المباراة شئ خطير ولابد من مراجعة وتقديم الأفضل حتى لو في الدقيقة الـ 90.





وأضاف « الشناوي » خلال لقائه ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن الدقيقة الـ 90 تشكل خطر وتوتر للفريقين خاصة في التعادل، لان الكل يركز على احراز هدف في اي وقت.





وأضاف حارس مرمى النادي الأهلي: «روح اللاعبين في الملعب مهم جدا، ليكون المكسب قريب وهذا ما يميز لاعيبة الاهلي لان لديهم اعتقاد دائما بالمكسب حتى لو في أخر دقيقة».





وأشار إلى أن لاعبى الأهلي عندها روح قتالية عالية في الملعب ولديها أصرار في المكسب خاصة في البطولات المهمة.





من ناحية أخرى كشف محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر، كواليس لحظة استلام كأس أفريقيا ومشاركة لحظات رفع الكأس مع مؤمن زكريا .





وقال محمد الشناوي، :"النادي الأهلي علمنا ان التعادل بالنسبة لنا خسارة وكنا نبكي بعد التعادل ومع دخول أي بطولة لازم نكسبها لأن المركز الثاني زي الأخير".





وأضاف محمد الشناوي:" بطولة أفريقيا هذا العام كانت في غاية الأهمية للاعبي النادي الأهلي وجماهيره وبطولة أفريقيا كانت حلم كبير بالنسبة لنا ولا يصح ان نصل للنهائي للمرة الثالثة ولا نحصل على البطولة ".





وتابع الشناوي:" كان عندي يقين الحصول على بطولة أفريقيا وقلت لـ مؤمن زكريا بطولة أفريقيا بتاعتك وانت اللي هترفع الكأس "، مضيفا:" بعد حصولي على الكأس انتظرت مجيئ مؤمن زكريا من أجل قيامه برفع الكأس وهو اللي رفع الكأس ورفضت أن أرفع الكأس بنفسي ".



