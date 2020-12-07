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توك شو

محمد الشناوي: لاعبو الأهلي والزمالك دائما أخوة ومع بعض في المنتخب

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:16 ص
محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي
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قسم التوك شو
قال محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، إن علاقته بلاعبي الأهلي والزمالك جيدة، مؤكدا أنه ليس لديه أي خلاف أو مشكلة مع أي لاعب في مصر.

وأضاف «الشناوي» خلال لقائه ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن لاعبى الزمالك دائما متواجدين معه في معسكر المنتخب الوطني، وشارك مع طارق حامد في طلائع الجيش ومحمود علاء في حرس الحدود والونش في الناشئين.

وتابع حارس مرمى النادي الأهلي: «لعيبة الأهلي والزمالك أخوات، ويضمهم معسكر المنتخب الوطني ولا يوجد اي مشاكل».

من ناحية أخرى كشف محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر،  كواليس لحظة استلام كأس أفريقيا ومشاركة  لحظات  رفع الكأس مع مؤمن زكريا .

وقال محمد الشناوي، :"   النادي الأهلي علمنا ان التعادل بالنسبة لنا خسارة وكنا نبكي بعد التعادل ومع دخول أي بطولة لازم نكسبها لأن المركز الثاني زي الأخير ".

وأضاف محمد الشناوي:"  بطولة أفريقيا هذا العام كانت في غاية الأهمية للاعبي النادي الأهلي وجماهيره  وبطولة أفريقيا كانت حلم كبير بالنسبة لنا ولا يصح ان نصل للنهائي للمرة الثالثة ولا نحصل على البطولة ".

وتابع الشناوي:"  كان عندي يقين  الحصول على بطولة أفريقيا وقلت لـ مؤمن زكريا  بطولة أفريقيا  بتاعتك  وانت اللي هترفع الكأس "، مضيفا:"   بعد حصولي على الكأس انتظرت مجيئ مؤمن زكريا من أجل  قيامه برفع  الكأس وهو اللي رفع الكأس ورفضت أن أرفع الكأس بنفسي ".

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