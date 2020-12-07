بلاش نتكلم عنه داخل الملعب.. أفشة يتحدث عن محمد الشناوي ودوره.. فيديو

وجة اللاعب محمد مجدي أفشة، التحية لمحمد الشناوي حارس النادي الأهلي، قائلا: "دا نجم مصر والقائد الكابتن محمد الشناوي".
وعند السؤال عن سبب إطلاق لقب القائد على محمد الشناوي، أوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن محمد الشناوي أخ كبير لهم جميعا قبل أن يكون قائد داخل الملعب، معقبا: بلاش نتكلم عن الشناوي في الملعب لما تحب تتكلم عنه اتكلم عنه خارج الملعب".
وأكمل "أفشة"، :"الشناوي شخصية مترمة وهو أخ كبير بالنسبة لي واتحدث معه كثيرا حول العديد من الأمور"، معقبا:"أنا بحب الشناوي على المستوى الشخصي".
وعند السؤال عن سبب إطلاق لقب القائد على محمد الشناوي، أوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن محمد الشناوي أخ كبير لهم جميعا قبل أن يكون قائد داخل الملعب، معقبا: بلاش نتكلم عن الشناوي في الملعب لما تحب تتكلم عنه اتكلم عنه خارج الملعب".
وأكمل "أفشة"، :"الشناوي شخصية مترمة وهو أخ كبير بالنسبة لي واتحدث معه كثيرا حول العديد من الأمور"، معقبا:"أنا بحب الشناوي على المستوى الشخصي".
وكشف الشناوي، كواليس لحظة استلام كأس أفريقيا ومشاركة لحظات رفع الكأس مع مؤمن زكريا، ولفت إلى أن بطولة أفريقيا هذا العام كانت في غاية الأهمية للاعبي النادي الأهلي وجماهيره وبطولة أفريقيا كانت حلم كبير بالنسبة لنا ولا يصح ان نصل للنهائي للمرة الثالثة ولا نحصل على البطولة ".
وأشار الشناوي: "كان عندي يقين الحصول على بطولة أفريقيا وقلت لـ مؤمن زكريا بطولة أفريقيا بتاعتك وانت اللي هترفع الكأس، وبعد حصولي على الكأس انتظرت مجيء مؤمن زكريا من أجل قيامه برفع الكأس وهو اللي رفع الكأس ورفضت أن أرفع الكأس بنفسي".
وعبر محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالتويج بلقب كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخ القلعة الحمراء عقب الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التى جمعت بينهما فى نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.
واختتم محمد الشناوي :"الحمد لله على تحقيق الفوز وبشكر مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب ونستعد لتحقيق كافة البطولات من أجل إسعاد جماهير الأهلي".