أفشة لـ عمرو أديب: مفيش حاجة صعبة علينا إحنا بنلعب في الأهلي.. فيديو

قال محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي: "الشناوي لاعب كبير..واتمنى أن يكون متألقا وناجحا"، وتابع: الشناوي خبرة وحارس عملاق ولما تيجي تلعب عليه لازم تركز وتبقى عارف أن بتلعب قدام مين".

خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،





وكشف الشناوي، كواليس لحظة استلام كأس أفريقيا ومشاركة لحظات رفع الكأس مع مؤمن زكريا، ولفت إلى أن بطولة أفريقيا هذا العام كانت في غاية الأهمية للاعبي النادي الأهلي وجماهيره وبطولة أفريقيا كانت حلم كبير بالنسبة لنا ولا يصح ان نصل للنهائي للمرة الثالثة ولا نحصل على البطولة ".





وأشار الشناوي: "كان عندي يقين الحصول على بطولة أفريقيا وقلت لـ مؤمن زكريا بطولة أفريقيا بتاعتك وانت اللي هترفع الكأس، وبعد حصولي على الكأس انتظرت مجيء مؤمن زكريا من أجل قيامه برفع الكأس وهو اللي رفع الكأس ورفضت أن أرفع الكأس بنفسي".





وعبر محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالتويج بلقب كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخ القلعة الحمراء عقب الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التى جمعت بينهما فى نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.





واختتم محمد الشناوي :"الحمد لله على تحقيق الفوز وبشكر مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب ونستعد لتحقيق كافة البطولات من أجل إسعاد جماهير الأهلي".

وفيما يخص ماتش نهائي الكأس والخوف من ضربات الجزاء، أوضحأن الفريق مدرب دائما على ضربات الجزاء، معقبا: كلنا متوقعين أننا نلعب ضربات جزاء في ماتش مهم وعارفين مين اللي هيلعب ومين هيصد".وأجاب "أفشة" على السؤال الموجه له "هل هناك أهداف أو لقطات صعبة لا يمكن للشناوي التعامل معها؟"، ليرد :" ربنا يبعد عنه أي حاجة بس هو بيجيب أي حاجة".وأكد "أفشة" على حديثه قائلا:"مفيش أي حاجة صعبة علينا إحنا بنلعب في النادي الأهلي".