ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميلنر يحتفل بفوز ليفربول على ووليفرهامبتون

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 02:21 ص
ميلنر
ميلنر
Advertisements
مصطفى كرم
احتفل جيمس ميلنر لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بفوز فريقه على فريق ووليفرهامبتون  في اطار مواجهات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز. 

ونشر جيمس ميلنر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مجموعة من الصور له مع أصدقاءه بالقريق من المباراة وعلق قائلا "4 اهداف 3 نقاط ورقه نطيفه من الرائع السماع المعجبين مرة أخرى". 

ونجح فريق ليفربول في الفوز على ولفرهامبتون بنتيجة 4-0 ، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأنفيلد ، في إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز ، في مباراة شهدت تألق محمد صلاح حيث نجح في تسجيل هدف وصناعة أخر.

وأحرز محمد صلاح الهدف الأول لفريق ليفربول بعدما تلقى تمريرة رائعة أيضًا من قائد الفريق هندرسون ووضعها على يسار الحارس ليخرج ليفربول متقدمًا في الشوط الأول .

وجاء الهدف  الثاني في الدقيقة 58 عن طريق فينالدوم بعدما تلقى تمريرة رائعة من قائد الفريق هندرسون ليضعها في الزاوية ال90 على يسار الحارس محرزًا الهدف الثاني لفريقه ويقربه من حصد الثلاث نقاط .

استطاع المدافع الكاميروني جويل ماتيب لاعب نادي ليفربول من إضافة الهدف الثالث لفريقه في المباراة التي تجمع بينه وبين ولفرهامبتون حاليًا على ملعب الأنفيلد وذلك عن طريق ضربة رأسية من صناعة النجم المصري محمد صلاح.

نجح فريق ليفربول في إضافة الهدف الرابع في المباراة التي تقام على ملعب الأنفيلد أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي وذلك عن طريق النيران الصديقة حيث قام أرنولد الظهير الأيمن بإرسال عرضية ليضعها مدافع ولفرهامبتون بالخطأ في مرماه لتصبح النتيجة 4-0 حتى الآن.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني للدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة خلفًا لفريق توتنهام بفارق الأهداف و الذي فاز بهدفين أيضًا على حساب أرسنال اليوم عن طريق كين وسون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ليلة الأبطال .. صلاح يقود ليفربول للفوز على ميتلاند بثنائية نظيفة

في غياب محمد صلاح .. ليفربول يكتسح ليستر سيتي بثلاثية نظيفة بالدوري الإنجليزي

جيمس ميلنر يحتفل بفوز ليفربول على ليستر سيتي بثلاثية

أول تعليق من فابينيو بعد فوز ليفربول على ليستر سيتي

عودة الملك.. هدف محمد صلاح في مرمى وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي ..فيديو

فينالدوم يضيف الثاني لـ ليفربول على حساب وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

لا يليق حدوثه.. تعليق أحمد موسى على منع رجائي عطية من دخول مقر المحامين العرب

حبس وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الحاصلين على تيار كهربي بطريقة غير قانونية .. فيديو

تسخين الطعام في الميكروويف يسبب السرطان.. هاني الناظر يرد بقوة

بيان برلماني عاجل بسبب ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والمياه والغاز

أزمة جديدة تضرب الزمالك.. استقالة عضو من اللجنة المؤقتة لإدارة النادي

الإنترنت مجاني.. وزير التربية يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الروح حلوة.. شاهد رجل يترك زوجته وسط حريق مرعب ويهرب مع ابنه.. فيديو

ابتكار.. فستان غريب يمكن ارتداؤه بـ 11 طريقة مختلفة.. صور

بالأسود.. ابنة عمرو دياب تثير جدل بإطلالة جريئة