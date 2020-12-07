وصلة مدح.. علي معلول عن الشناوي: بنلعب وإحنا مطمئنين إن ورانا الشناوي





وكشف الشناوي، كواليس لحظة استلام كأس أفريقيا ومشاركة لحظات رفع الكأس مع مؤمن زكريا، ولفت إلى أن بطولة أفريقيا هذا العام كانت في غاية الأهمية للاعبي النادي الأهلي وجماهيره وبطولة أفريقيا كانت حلم كبير بالنسبة لنا ولا يصح ان نصل للنهائي للمرة الثالثة ولا نحصل على البطولة ".





وأشار الشناوي: "كان عندي يقين الحصول على بطولة أفريقيا وقلت لـ مؤمن زكريا بطولة أفريقيا بتاعتك وانت اللي هترفع الكأس، وبعد حصولي على الكأس انتظرت مجيء مؤمن زكريا من أجل قيامه برفع الكأس وهو اللي رفع الكأس ورفضت أن أرفع الكأس بنفسي".





وعبر محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالتويج بلقب كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخ القلعة الحمراء عقب الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التى جمعت بينهما فى نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.





واختتم محمد الشناوي :"الحمد لله على تحقيق الفوز وبشكر مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب ونستعد لتحقيق كافة البطولات من أجل إسعاد جماهير الأهلي".

بارك اللاعب علي معلول، لاعب النادي الأهلي، للشناوي حارس مرمى الأهلي على التألق الكبير الذي قام به مع المنتخب والنادي الأهلي، كما بارك للنادي الأهلي وجماهيرة على الفوزر ببطولة الكأس ودوري أبطال أفريقيا.وتابع "معلول" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: الشناوي مبيزعقش في الملعب خالص..وهو من أكثر الشخصيات المحترمة التي تعاملت معها، معقبا: الشناوي قدوة لأي لاعيب".وفيما يخص مميزات الشناوي، أوضح: قبل أي حاجة إحنا بنلعب وإحنا مطمنين أن ورانا السد العالي..فهو لاعب يمتلك قوة شخصية كبيرة وقائد داخل الملعب".