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فن

هاني رمزي يتألق مع زوجته من مهرجان القاهرة السينمائي.. والجمهور يعلق

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:43 ص
هاني رمزي
هاني رمزي
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مصطفى كرم
شارك الفنان هاني رمزي جمهوره بصورة جديده له مع زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر هاني رمزي بالصورة مع زوجته على الريدكاربت من  مهرجان القاهرة السينمائي الذي يقام في دورته الـ 42.

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "ربنا يحفظكم ويحميكم" و"منورين" و"عسلات ماشاء الله".


وكانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدي اجتماعي، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.

وقدم "رمزي" عدة مسلسلات منها، اللص الذي احبه، عصابة بابا وماما، مبروك جالك قلق، حول العالم، الف ليلة وليلة، عريس دليفري، ابن النظام، نظرية الجوافة.

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