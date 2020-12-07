تعرف على أهمية الترصيص وضبط الزوايا لسيارتك

يتعرض الكثير من قائدي السيارات إلى العديد من المشكلات الخاصة بإنحرافات السيارة، والتي قد ينتج عنها خسائر كبيرة سواء كانت مادية أو بالأرواح، ولذلك من الأمور الضرورية هي اتباع عمليات الصيانة الدورية الخاصة بكافة أمور الثبات والانحرافات.





وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أبرز النصائح الخاصة بمشكلات إنحراف السيارة، وأهم العلامات التحذيرية.





1- اهتزاز الاطار

تعتبر هذه المشكلة من أخطر الأمور التي تؤثر على ثبات السيارة على الطريق، وسرعان ما نلاحظ مدى خطورتها عند القيادة، فهي تشير إلى حاجة الاطار لعملية الترصيص السريعة، ويجب الالحاق بهذا الأمر سريعًا حتى لا تنال هذه المشكلة من عزم وقوة السيارة.

2- انحراف العجلات

اذا وجدت سيارتك تنعطف يمينًا أو يسارًا مهما كانت قوة تحكمك بمقود الحركة، فإعلم بأنك تواجه مشكلة حقيقة قد تؤدي إلى كارثة، ولكي تتجنب هذه المشكلات فمن الأفضل التدخل الفني السريع، وظبط جميع زوايا السيارة الأمامية والخلفية، عبر الأجهزة المتخصصة بهذه الأمور.





3-حالة الاطارات

تشكل حالة الاطار لأحد العوامل المؤثرة على قدرات السير والحركة للسيارة، فهناك عدة عوامل تؤثر على أدائها الحركي مثل، مشكلات تاكل الاطار، أو اختفاء النقوش البارزة مع كثرة الاستخدام، ومع وجود هذه العلامات تواجة السيارة عدة معارك عنيفة أبرزها، عدم الاستجابة لأمر التوقف سريعًا، وأيضا انحراف السير وكل هذه المؤشرات هي علامات تحزيرية مبكرة قد تدفع بنا إلى التدخل لضبط الزوايا والترصيص، خاصة عند اعوجاج جسم الاطار، وفي هذه الحالة نقوم بالكشف جيدًا على الهيكل الداخلي والخارجي بعناية شديدة.



