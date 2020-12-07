يتحمل مسئولية قراره.. محمد الشناوي يتحدث عن علاقته مع أحمد فتحي ورمضان صبحي.. فيديو

وكشف الشناوي، كواليس لحظة استلام كأس أفريقيا ومشاركة لحظات رفع الكأس مع مؤمن زكريا، ولفت إلى أن بطولة أفريقيا هذا العام كانت في

غاية الأهمية للاعبي النادي الأهلي وجماهيره وبطولة أفريقيا كانت حلم كبير بالنسبة لنا ولا يصح ان نصل للنهائي للمرة الثالثة ولا نحصل على البطولة".





وأشار الشناوي: "كان عندي يقين الحصول على بطولة أفريقيا وقلت لـ مؤمن زكريا بطولة أفريقيا بتاعتك وانت اللي هترفع الكأس، وبعد حصولي على الكأس انتظرت مجيء مؤمن زكريا من أجل قيامه برفع الكأس وهو اللي رفع الكأس ورفضت أن أرفع الكأس بنفسي".





وعبر محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالتويج بلقب كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخ القلعة الحمراء عقب الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التى جمعت بينهما فى نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.





واختتم محمد الشناوي :"الحمد لله على تحقيق الفوز وبشكر مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب ونستعد لتحقيق كافة البطولات من أجل إسعاد جماهير الأهلي".

قال محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، إن علاقة لاعبي النادي الأهلي مع اللاعبين المغادرين من الفريق طبيعية، موضحا: "بيجمعنا علاقة كويسة وبنتكلم معاهم وبيكلمونا".وأكمل "الشناوي" خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، :"كنت بكلم أحمد فتحي قبل ماتش الكأس..وكنت بطمن على صحته"، معقبا: اتمنى أن يتم شفاؤه على خير ويعود إلى أولاده سليم وهو من اللاعيبة المحترمة.وتابع: أحمد فتحي لعب مع النادي الأهلي لأخر دقيقة، وفيما يخص رمضان صبحي، أوضح: اتقابلنا في معسكر المنتخب واتكلمنا مع بعض عادي".وأضاف، الموضوع في الأول والأخر هو قرار شخصي..وعلى كل فرد تحمل مسئولية قراره.