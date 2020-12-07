المدير التنفيذي للأهلي: وعدنا جمهورنا بأفريقيا ونفتخر بانتمائنا للقلعة الحمراء.. فيديو

قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، إن تتويج الأهلي بالأمس بكأس مصر، كان أمرا عظيما خاصة من خلال الممر الشرفي الذي قام به لاعبو الأهلي لزملائهم لاعبي الجيش، مضيفا: "هذا هو الجو الرياضي الذي نريد ان نعيش به ونحاول تربية اولادنا عليه".





وأكد محمد مرجان خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر، أن محمد الشناوي قائد بمعنى الكلمة وقدوة لجميع الجيل الصاعد من الشباب ومصر تحتاج أمثاله الان حتي يصبح قدوة للأجيال القادمة وسيحقق بطولات كثيرة والشناوي متمسك بأخلاق وروح النادي الاهلي.





وأوضح محمد مرجان ، أن لاعبي النادي الاهلي وعدوا جمهورهم العام الماضي في استاد برج العرب، بأن أفريقيا للأهلي وجميع اللاعبين أخذوا هذا العهد علي عاتقهم و بذلوا أقصى جهد حتي يكونوا على قدر المسؤولية. اللاعبينأخذوابذلواأقصى





وفي ذلك الصدد تابع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، إنه حريص على تعليم اللاعبين الناشئين على أهمية المكسب، والتعادل في المباراة شيء خطير ولابد من مراجعة وتقديم الأفضل حتى لو في الدقيقة الـ 90 مشيرا الي ان هدف كريستيانو رونالدو الأول فى مباراة مصر والبرتغال هو أكثر هدف أحزنه لأنه قام بصد واخراج الكرة وبعدها ارتطمت الكره بيده ودخلت في الشباك بسببه.





وأضاف أن الدقيقة الـ 90 تشكل خطر وتوتر للفريقين خاصة في التعادل، لان الكل يركز على احراز هدف في اي وقت.





وأضاف حارس مرمى النادي الأهلي: «روح اللاعبين في الملعب مهم جدا، ليكون المكسب قريب وهذا ما يميز لاعيبة الاهلي لان لديهم اعتقاد دائما بالمكسب حتى لو في أخر دقيقة».





وأشار إلى أن لاعبى الأهلي عندها روح قتالية عالية في الملعب ولديها أصرار في المكسب خاصة في البطولات المهمة.





من ناحية أخرى كشف محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر، كواليس لحظة استلام كأس أفريقيا ومشاركة لحظات رفع الكأس مع مؤمن زكريا .





وقال محمد الشناوي، :"النادي الأهلي علمنا ان التعادل بالنسبة لنا خسارة وكنا نبكي بعد التعادل ومع دخول أي بطولة لازم نكسبها لأن المركز الثاني زي الأخير".





وأضاف محمد الشناوي:" بطولة أفريقيا هذا العام كانت في غاية الأهمية للاعبي النادي الأهلي وجماهيره وبطولة أفريقيا كانت حلم كبير بالنسبة لنا ولا يصح ان نصل للنهائي للمرة الثالثة ولا نحصل على البطولة ".





وتابع الشناوي:" كان عندي يقين الحصول على بطولة أفريقيا وقلت لـ مؤمن زكريا بطولة أفريقيا بتاعتك وانت اللي هترفع الكأس "، مضيفا:" بعد حصولي على الكأس انتظرت مجيء مؤمن زكريا من أجل قيامه برفع الكأس وهو اللي رفع الكأس ورفضت أن أرفع الكأس بنفسي ".











