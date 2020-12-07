بدلا من أقراص الرجيم.. 3 حيل للتحكم فى شهيتك

1. الجريب فروت



في دراسة أجريت على 85 شخصًا يعانون من السمنة المفرطة ، أدى تناول الجريب فروت أو شرب عصير الجريب فروت قبل الوجبات لمدة 12 أسبوعًا إلى انخفاض في تناول السعرات الحرارية ، وانخفاض بنسبة 7.1 ٪ في وزن الجسم ، وتحسين مستويات الكوليسترول





2. التفاح

نظرًا لأن الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية مثل التفاح تكون أكثر إشباعًا ، فقد تأكل كميات أقل من الأطعمة الأخرى خلال اليوم.

3. التوت