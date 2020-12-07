بدلا من أقراص الرجيم.. 3 حيل للتحكم فى شهيتك

فوائد عديدة تساعدك على إنقاص الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان وأمراض القلب.
إليك أفضل الفواكه التي يمكن تناولها لفقدان الوزن يقدمها موقع هيلث لاين:
1. الجريب فروت
الجريب فروت يرتبط عادةً باتباع نظام غذائي و وتحتوي نصف حبة جريب فروت على 39 سعرًا حراريًا
علاوة على ذلك ، يحتوي الجريب فروت على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم (GI) ، مما يعني أنه يطلق السكر في مجرى الدم بشكل أبطأ.
التفاح منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف ، حيث يحتوي على 116 سعرًا حراريًا و 5.4 جرامًا من الألياف لكل فاكهة كبيرة (223 جرامًا)
كما وجد أنها تدعم فقدان الوزن.
تظهر الأبحاث أن من الأفضل تناول التفاح كاملًا - بدلًا من عصره - لتقليل الجوع والتحكم في الشهية
3. التوت
يعتبر التوت من مصادر الطاقة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية فعلى سبيل المثال ، يحتوي نصف كوب (74 جرامًا) من التوت الأزرق على 42 سعرًا حراريًا فقط ولكنه يوفر 12٪ من فيتامين C والمنجنيز ، بالإضافة إلى 18٪ لفيتامين K
كوب واحد (152 جرامًا) من الفراولة يحتوي على أقل من 50 سعرًا حراريًا ويوفر 3 جرامًا من الألياف الغذائية ، بالإضافة إلى 150٪ من فيتامين C وحوالي 30٪ للمنجنيز
وجدت إحدى الدراسات الصغيرة أن الأشخاص الذين تناولوا وجبة خفيفة من التوت تحتوي على 65 سعرًا حراريًا تناولوا طعامًا أقل في وجبة لاحقة من أولئك الذين تناولوا حلوى بنفس العدد من السعرات الحرارية
بالإضافة إلى ذلك ، قد يساعد تناول التوت في تقليل مستويات الكوليسترول ، وخفض ضغط الدم ، وتقليل الالتهابات ، مما قد يكون مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن
يمكن إضافة التوت الطازج أو المجمد إلى الحبوب أو الزبادي على الإفطار ، أو مزجها في عصير صحي ، أو خلطها مع المخبوزات ، أو تقليبها في السلطة.
إليك أفضل الفواكه التي يمكن تناولها لفقدان الوزن يقدمها موقع هيلث لاين:
1. الجريب فروت
الجريب فروت يرتبط عادةً باتباع نظام غذائي و وتحتوي نصف حبة جريب فروت على 39 سعرًا حراريًا
علاوة على ذلك ، يحتوي الجريب فروت على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم (GI) ، مما يعني أنه يطلق السكر في مجرى الدم بشكل أبطأ.
في دراسة أجريت على 85 شخصًا يعانون من السمنة المفرطة ، أدى تناول الجريب فروت أو شرب عصير الجريب فروت قبل الوجبات لمدة 12 أسبوعًا إلى انخفاض في تناول السعرات الحرارية ، وانخفاض بنسبة 7.1 ٪ في وزن الجسم ، وتحسين مستويات الكوليسترول
2. التفاح
التفاح منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف ، حيث يحتوي على 116 سعرًا حراريًا و 5.4 جرامًا من الألياف لكل فاكهة كبيرة (223 جرامًا)
كما وجد أنها تدعم فقدان الوزن.
نظرًا لأن الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية مثل التفاح تكون أكثر إشباعًا ، فقد تأكل كميات أقل من الأطعمة الأخرى خلال اليوم.
تظهر الأبحاث أن من الأفضل تناول التفاح كاملًا - بدلًا من عصره - لتقليل الجوع والتحكم في الشهية
3. التوت
يعتبر التوت من مصادر الطاقة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية فعلى سبيل المثال ، يحتوي نصف كوب (74 جرامًا) من التوت الأزرق على 42 سعرًا حراريًا فقط ولكنه يوفر 12٪ من فيتامين C والمنجنيز ، بالإضافة إلى 18٪ لفيتامين K
كوب واحد (152 جرامًا) من الفراولة يحتوي على أقل من 50 سعرًا حراريًا ويوفر 3 جرامًا من الألياف الغذائية ، بالإضافة إلى 150٪ من فيتامين C وحوالي 30٪ للمنجنيز
وجدت إحدى الدراسات الصغيرة أن الأشخاص الذين تناولوا وجبة خفيفة من التوت تحتوي على 65 سعرًا حراريًا تناولوا طعامًا أقل في وجبة لاحقة من أولئك الذين تناولوا حلوى بنفس العدد من السعرات الحرارية
بالإضافة إلى ذلك ، قد يساعد تناول التوت في تقليل مستويات الكوليسترول ، وخفض ضغط الدم ، وتقليل الالتهابات ، مما قد يكون مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن
يمكن إضافة التوت الطازج أو المجمد إلى الحبوب أو الزبادي على الإفطار ، أو مزجها في عصير صحي ، أو خلطها مع المخبوزات ، أو تقليبها في السلطة.