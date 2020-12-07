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أخبار العالم

مسئول أمريكي يكشف حقيقة تزوير الانتخابات في ولاية جورجيا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:40 ص
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
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قسم الخارجي
أكد سكرتير عام ولاية جورجيا الأمريكية، على عدم وجود أي دليل على حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. 

وقال رافينسبيرجر، سكرتير ولاية جورجيا وفق ما نقلته شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية: "إن السلطات الأمريكية لم تجد أبدا تزويرا ممنهجا بما يكفي لإلغاء نتائج الانتخابات". 

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد "جرى تضليله" وتلقى معلومات خاطئة حول عمليات تزوير في جورجيا.

يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لم يعترف حتى الآن بالهزيمة في انتخابات الرئاسة الأمريكية أمام جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي. 

وكان ترامب قد طالب مؤيديه بانتظار في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024. 



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