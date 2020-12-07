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أخبار العالم

بلا سيدات وحضور شبابي كبير.. ملامح مجلس الأمة الكويتي الجديد

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:26 ص
مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي
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شريف سيد
أظهرت نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي، عن سلسلة من التغييرات الكبيرة في تكوين المجلس، وخاصة عقب خسارة جميع السيدات في الحصول على مقعد بالمجلس. 

ودخل 31 نائبا جديدا إلى المجلس من أصل 50 نائبا يمثلون أعضاء المجلس، فيما خسرت السيدات جميع المقاعد، وأصبح المجلس بلا سيدات. 

وصلت نسبة المشاركة في التصويت 62%، وانتخب 30 عضوا في المجلس أقل من 45 عاما، ما يجعل حضور كبير للشباب في المجلس الاكثر سخونة في منطقة الخليج.

وشهد المجلس الجديد، تراجع للنواب المحسوبين على التيارات الإسلامية، حيث فشل التيار السلفي في التمثيل بأي مقعد في المجلس، وحصلت الإخوان 3 مقاعد فقط، وحصل التمثيل الشيعي على 6 مقاعد في المجلس. 

ومن ناحية أخرى، وفق أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، على استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وذلك في إجراء روتيني عقب الانتخابات. 

وأصدر أمير الكويت أمرا بدعوة مجلس الامة الكويتي للانعقاد في الفصل التشريعي السادس عشر يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر الجاري. 

 

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