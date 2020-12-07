مأساة بعد حادث تصادم أليم لعدة سيارات على طريق سريع.. صور

شهد الشارع البريطاني حالة من الحزن والأسى بعد إصابة 10 ضحايا إثر حادث تصادم خطير لعدة سيارات في جنوب شرق لندن، ولا تزال ظروف الضحايا غير معروفة حتى هذا الوقت.





وقع الحادث في روتشستر واي بـ إلثام، قبل الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم بقليل، حيث تم نقل 3 مصابين إلى العناية المركزة، و7 آخرين نقلوا للعلاج في المستشفى بعد نقلهم بواسطة 5 سيارات إسعاف تواجدت في مكان الحادث إلى جانب الشرطة.





قال متحدث باسم شرطة العاصمة: "تم استدعاء الشرطة بعد وقت قصير من الساعة 13:00 يوم الأحد 6 ديسمبر لتقارير عن تصادم متعدد المركبات على طريق روتشستر.





ووفقًا للأنباء فإن ما يقرب من 10 أشخاص قد أصيبوا خلال الحادث المأساوي، وسيتم نقلهم إلى مستشفيات جنوب لندن لتلقي العلاج.





وقالت شرطة العاصمة بأنها تنتظر تحديثا لحالة الجرحى العشرة، فيما قامت السلطات بإغلاق الطرق المحلية مع إبلاغ وحدة التحقيق في حوادث الاصطدام الخطيرة التابعة لشرطة العاصمة بالحادث.





قال متحدث باسم خدمة الإسعاف في لندن: "تم استدعائنا في الساعة 1.01 مساءً لتقارير عن تصادم مروري على طريق روتشستر واي بـ إلثام".





"أرسلنا خمسة من أطقم سيارات الإسعاف، ومسعف آخر في سيارة استجابة سريعة، واثنين من ضباط الاستجابة للحوادث، وممارس طبي متقد ، وقائد فريق طبي إلى مكان الحادث.





كما أرسلنا أيضًا الإسعاف الجوي في لندن عن طريق الجو وفريق الاستجابة للمناطق الخطرة (HART)، وعالجنا عشرة أشخاص في مكان الحادث، كما أخذنا ثلاثة أشخاص إلى مركز صدمات كبير ونقلنا سبعة إلى المستشفى.



