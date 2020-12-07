بيلاروسيا: الناتو يحافظ على عمله الاستخباري وطلعات طيرانه الحربي قرب حدودنا

أعلنت هيئة الأركان العليا في بيلاروسيا أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تحافظ على مستوى عال لعملها الاستخباري وطلعات طيرانها الحربي قرب حدود بيلاروسيا.





وقال رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان البيلاروسية روسلان كوسيجين - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء أمس الأحد - إن معدل كثافة طلعات طيران الحلف بما فيه الطائرات الاستراتيجية يقترب من 25 طلعة في الأسبوع، مما يسمح لدول الناتو بخوض عمليات استطلاع مكثف ضد بيلاروسيا.





وأضاف أن تحليل خطط العمليات التي جرت في إطار تدريبات "حماة أوروبا - 2020" التي أجراها الناتو هذا العام، وترتيب إجراء هذه العمليات، يدل على أن الدول الأعضاء في الناتو تدربت على العمل ضد الدولة الاتحادية (اتحاد روسيا وبيلاروسيا).



