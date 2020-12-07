ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كهربا يكشف سبب بكائه بعد فوز الأهلي بـ كأس مصر

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
كشف محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلى، سبب بكائه بعد التتويج مع الأهلي بكأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وقال محمود كهربا خلال حواره في برنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "الجماهير جابولى صورة عندما كنت بعيط مع الزمالك أمام النجم الساحلى وامبارح كنت بعيط لما خدنا الثلاثية، وقالوا أنى بمثل، فأنا مع الزمالك كنت بعيط علشان كنت شايف أن المباراة بتضيع لذلك عيطت، لكن امبارح بكيت من الفرحة وأنا من نوعية اللاعبين اللى بيصعب عليهم نفسهم".
 
وتابع: "البطولة دى الخامسة لى فى تاريخى فى كأس مصر مع 3 أندية مختلفة فلما حققتها بكيت من الفرحة لتحقيق الثلاثية فى أول موسم لى مع الأهلي".
  
وتابع كهربا: "كابتن سامى قمصان وسيد عبد الحفيظ دورهم كبير جدا وبيفضلوا طول الوقت بيحفزوا اللاعبين ومش بيهدوا خالص".
 
وأضاف كهربا: "حلمى أن أخذ البطولات المقبلة مع الأهلي وأن أفضل مستمر مع الأهلي حتى الاعتزال".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قمصان: موسيماني مذاكر الوداد كويس ولا توجد إصابات بالأهلي غير كهربا

سامي قمصان: بطولة الدوري مستحقة.. وموسيماني يعرف حجم الأهلي جيدًا

كهربا يكشف سبب تحيته الغريبة لمحمود الخطيب لحظة التتويج ببطولة إفريقيا

عماد متعب عن فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا: البطولة تجيب بطولة

سامي قمصان: وفينا بوعدنا أمام الجمهور ونستعد للبطولات القادمة

عمرو أديب عن فرحة جمهور الأهلي بكأس مصر: وكأنها أول مرة يحصل على بطولة.. شاهد

ترشيحاتنا

هل تعطل الدراسة حال زيادة إصابات كورونا.. صحة النواب تجيب

لا يوجد لدينا تصور.. البابا تواضروس يتحدث عن أعياد الميلاد والاحتفالات الخاصة بها

أول تعليق من أمير عادل بعد فشل انتقاله إلى الزمالك

بأسعار ومواصفات خيالية.. شاهد سكودا أوكتافيا موديل 2021 من الداخل والخارج.. فيديو وصور

«الضربة القاضية».. محمد الشناوي يكشف تفاصيل حديثه مع اللاعبين في الدقيقة 74 بمباراة الزمالك

دعاء الفجر للفرج وقضاء الدين وسعة الرزق.. ردده وضَع نهاية لأحزانك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الروح حلوة.. شاهد رجل يترك زوجته وسط حريق مرعب ويهرب مع ابنه.. فيديو

ابتكار.. فستان غريب يمكن ارتداؤه بـ 11 طريقة مختلفة.. صور

بالأسود.. ابنة عمرو دياب تثير جدل بإطلالة جريئة