هلع وخوف.. لحظة اشتعال حريق داخل طائرة إيرانية في السماء.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو للحظات رعب داخل طائرة إيرانية، عقب اشتعال حريق فيها، ما تسبب في هبوطها اضطراريا.





وقالت وسائل إعلام إيرانية إن طائرة إيرانية هبطت اضطراريا في مطار شيراز، أثناء رحلتها من أصفهان إلى عسلوية.





واضافت أن الطائرة تعرضت لعطل فني، وحريق، تسبب في هبوطها في مطار شيراز، وسط حالة من الهلع والخوف من جانب ركاب الطائرة.





ويظهر في شريط الفيديو المنتشر حالة من الهلع والخوف، ونداءات من جانب ركاب الطائرة، عقب اشتغال حريق على متنها.





ومن ناحية أخرى، أكدت هيئة الموانئ الأمريكية، اليوم الإثنين، هبوط طائرة قادمة من روسيا بسلام في مطار جون كينيدي الأمريكي، عقب تلقي تهديدات بوجود قنبلة على متن الطائرة.



