ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وولفرهامبتون

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:14 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
نجح فريق ليفربول في الفوز على ولفرهامبتون بنتيجة 4-0 ، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأنفيلد، في إطار الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة شهدت تألق محمد صلاح الذي نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباراة ليفربول مع ولفرهامبتون كالآتي:

1- توتنهام 24 نقطة

2- ليفربول 24 نقطة

3- تشيلسي 22 نقطة

4- ليستر سيتي 21 نقطة

5- مانشستر يونايتد 19 نقطة

6- مانشستر سيتي 18 نقطة

7- وست هام 17 نقطة

8- ساوثهامبتون 17 نقطة

9- إيفرتون 17 نقطة

10- ولفرهامبتون 17 نقطة

11- كريستال بالاس 16 نقطة

12- أستون فيلا 15 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد 14 نقطة

14- ليدز يونايتد 14 نقطة

15- أرسنال 13 نقطة

16- برايتون البيون 10 نقاط

17- فولهام 7 نقاط

18- وست برومتش ألبيون 6 نقاط

19- بيرنلي 6 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 1 نقطة


وأحرز محمد صلاح الهدف الأول لفريق ليفربول بعدما تلقى تمريرة رائعة من قائد الفريق هندرسون ووضعها على يسار الحارس ليخرج ليفربول متقدمًا في الشوط الأول.

وجاء الهدف  الثاني في الدقيقة 58 عن طريق فينالدوم بعدما تلقى تمريرة رائعة من قائد الفريق هندرسون ليضعها في الزاوية ال90 على يسار الحارس محرزًا الهدف الثاني لفريقه ويقربه من حصد الثلاث نقاط .

استطاع المدافع الكاميروني جويل ماتيب لاعب نادي ليفربول إضافة الهدف الثالث لفريقه في المباراة التي تجمع بينه وبين ولفرهامبتون حاليًا على ملعب الأنفيلد وذلك عن طريق ضربة رأسية من صناعة النجم المصري محمد صلاح.

نجح فريق ليفربول في إضافة الهدف الرابع في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي، عن طريق النيران الصديقة حين قام أرنولد الظهير الأيمن بإرسال عرضية ليضعها مدافع ولفرهامبتون بالخطأ في مرماه لتصبح النتيجة 4-0.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني للدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة خلفًا لفريق توتنهام بفارق الأهداف الذي فاز بهدفين على حساب آرسنال عن طريق كين وسون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثامنة

جيمس ميلنر يحتفل بفوز ليفربول على ليستر سيتي بثلاثية

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول 3-0 على ليستر سيتي

أسيست صلاح.. ماتيب يضيف الثالث لليفربول أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

نيران صديقة.. هدف رابع لليفربول أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

صلاح يتألق ويقود ليفربول للفوز برباعية على ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

إصابة صابرين بفيروس كورونا.. شاهد

فايزر تبدأ في نقل لقاح كورونا إلى بريطانيا .. شاهد

محمد الشناوي: لاعبو الأهلي والزمالك دائما أخوة ومع بعض في المنتخب

غيّر حياتك واحترف النوم.. القيلولة أثناء العمل تحسن من كفاءة الموظفين

عقب رصد سفن تركية.. بيان عاجل من الجيش الليبي

وحدات محدودي الدخل.. اليوم آخر موعد لشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي .. ريم البارودي تستعرض أناقتها بإطلالة جديدة

غيّر حياتك واحترف النوم.. القيلولة أثناء العمل تحسن من كفاءة الموظفين

الطباخ الآلي.. روبوت يمكنه طهي 5 آلاف وصفة والسعر خيالي| صور