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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 7-12-2020 والقنوات الناقلة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:13 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم الاثنين، 7 ديسمبر 2020، عددًا من المواجهات النارية، في مختلف ملاعب العالم، أبرزهم مباريات الجولة الخامسة، من بطولة الدوري الإسباني والألماني.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، مواعيد اليوم الاثنين، 7 ديسمبر 2020، على النحو الآتي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم والقنوات الناقلة
 
10:00 مساء، برايتون × ساوثهامتون ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة
 
10:00 مساء، إيبار × فالنسيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة
 
09:45 مساء،  فيورنتينا × جنوى، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة
 
09:30 مساء،  هوفنهايم × أوجسبورج 

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة
 
04:30 مساء،  الفتح × أبها ، تذاع عبر قناة KSA Sports 2 HD   

04:50 مساء، الرائد × الهلال، تذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD 

06:45 مساء، النصر × الاتفاق ، تذاع عبر قناة KSA Sports 3 HD
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