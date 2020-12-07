مواعيد مباريات اليوم الاثنين 7-12-2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين، 7 ديسمبر 2020، عددًا من المواجهات النارية، في مختلف ملاعب العالم، أبرزهم مباريات الجولة الخامسة، من بطولة الدوري الإسباني والألماني.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، مواعيد اليوم الاثنين، 7 ديسمبر 2020، على النحو الآتي:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم والقنوات الناقلة
10:00 مساء، برايتون × ساوثهامتون ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة
10:00 مساء، إيبار × فالنسيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة
09:45 مساء، فيورنتينا × جنوى، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة
09:30 مساء، هوفنهايم × أوجسبورج
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة
04:30 مساء، الفتح × أبها ، تذاع عبر قناة KSA Sports 2 HD
04:50 مساء، الرائد × الهلال، تذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD
06:45 مساء، النصر × الاتفاق ، تذاع عبر قناة KSA Sports 3 HD