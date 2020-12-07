ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلادها.. تعرف على أبرز أعمال بسمة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:27 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
يحل اليوم الاثنين الموافق ٧ ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة بسمة، التي قدمت عددا كبيرا من الاعمال الفنية على مدار مشوارها الفني.

ولدت بسمة في القاهرة لأب مصري يعمل بالصحافة وأم مصرية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، أما جدها لأمها فهو السياسي يوسف درويش مؤسس الحزب الشيوعي المصري.

أتمت دراستها الثانوية في «مدرسة الليسيه الفرنسية»، تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية عملت كمذيعة في قناة النيل للمنوعات ثم قنوات دريم، ثم إتجهت للعمل بالتمثيل وكان أول أفلامها المدينة حيث اختارها المخرج يسري نصر الله للمشاركة في الفيلم.

شاركت بسمة في عدد كبير من الاعمال الفنية كان من بينها فيلم ويچا، وليلة سقوط بغداد، ولعبة الحب، وكشف الحساب، ومرجان احمد مرجان، وزي النهاردة، وواحد صحيح، شيخ چاكسون، وليل خارجي، وغيرها من الاعمال.

يذكر أن اخر اعمال بسمة فيلمي "رأس السنة" و"بعلم الوصول". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر بشرى الحقيقي

إيمانها بدعم الشباب.. بسمة تشارك بأفلام مشاريع معهد السينما

بسمة تشارك متابعيها لحظات تعطل سيارتها في وسط الطريق

مع آسر ياسين.. بسمة تستعيد ذكريات أفلامها من الجونة

البرنسيسة.. بسمة تخطف الأنظار بـ إطلالة وردية.. شاهد

لهذا السبب| إصابة بسمة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

مأساة بعد حادث تصادم أليم لعدة سيارات على طريق سريع.. صور

بشرى تروج لمسلسلها الجديد وادي الجن

الزمالك هو من طلب التعاقد مع أحمد الشيخ واللاعب لم يوافق رسميًا.. الحقيقة كاملة

دعاء عند نزول المطر لقضاء الحوائج بـ قل هو الله أحد

ابتكار.. فستان غريب يمكن ارتداؤه بـ 11 طريقة مختلفة.. صور

وسط السيارات.. طائرة أمريكية تهبط في طريق عام.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي .. ريم البارودي تستعرض أناقتها بإطلالة جديدة

غيّر حياتك واحترف النوم.. القيلولة أثناء العمل تحسن من كفاءة الموظفين

الطباخ الآلي.. روبوت يمكنه طهي 5 آلاف وصفة والسعر خيالي| صور