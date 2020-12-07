ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلاده.. ما لا تعرفه عن محمود حميدة وكيف احترف فن التمثيل

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:29 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
يحتفل الفنان محمود حميدة، اليوم الاثنين 7 ديسمبر بعيد ميلاده، الذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية على مدار مشواره الفني.

احترف الفنان محمود حميدة، التمثيل منذ الصغر وكان عضوا في فرق التمثيل بالمدرسة بجميع مراحل التعليم.

في عام 1970 التحق بكلية الهندسة واستمر بها 7 سنوات وفشل في دراسة الهندسة ثم غير مساره التعليمي ليلتحق بكلية التجارة، وحرص أيضًا أن يكون عضوًا بفريق التمثيل بالكلية إلى أن أتم دراسته الجامعية.

بعد تخرجه في الجامعة عام 1981 التحق بإحدى الشركات العالمية بإدارة المبيعات وفي نفس الوقت مارس أيضا التمثيل والرقص من خلال فرق الهواة.

في عام 1986 أسند المخرج التليفزيوني أحمد خضر إليه دور البطولة في مسلسل تليفزيوني ولاقى أداءه اهتمام العاملين والمهتمين بصناعة السينما في مصر، ثم انطلق للعمل كممثل سينمائي في أدوار مختلفة في عديد من الأعمال الفنية السينمائية.

في عام 1996 قام بتأسيس شركة البطريق للإنتاج الفني والخدمات السينمائية التي قدمت العديد من الأعمال الفنية سواء من إنتاجها الخاص، أو القيام بأعمال المنتج المنفذ لجهات فنية أخرى. 

ويعتبر فيلم جنة الشياطين الذي قامت الشركة بإنتاجه من أهم الأعمال السينمائية التي أنتجت في مصر واعتبره النقاد واحدًا من أهم مائة فيلم منذ قيام صناعة السينما في مصر حتى يومنا هذا، وقد نال العديد من الجوائز في مختلف المهرجانات التي شارك فيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاد فارس السينما.. سر مقاطعة أحمد مظهر لشقيقته وفقدانه الذاكرة

البحر الأحمر السينمائي يعلن عن مسابقة مبتكرة لصناع الأفلام القصيرة

في عيد ميلاد صلاح السعدني تعرف على أول عمل سينمائي

كل ما تريد معرفته عن مهرجان القاهرة 42.. لجان التحكيم.. وأيام صناعة السينما والتكريمات

في ذكرى ميلاد سمراء النيل.. 6 رجال في حياة مديحة يسري

في ذكرى ميلاد سهير الباروني.. تعرضت لأزمة نفسية بعد رحيل ابنتها

ترشيحاتنا

أخبار الفن| ظهور صادم لـ فيفي عبده بعد أزمتها الصحية.. ابن هشام سليم أنثى في البطاقة

بلاش نتكلم عنه داخل الملعب.. أفشة يتحدث عن محمد الشناوي ودوره.. فيديو

الطباخ الآلي.. روبوت يمكنه طهي 5 آلاف وصفة والسعر خيالي| صور

مأساة بعد حادث تصادم أليم لعدة سيارات على طريق سريع.. صور

في عيد ميلاده.. ما لا تعرفه عن محمود حميدة وكيف احترف فن التمثيل

تعرف على سعر تويوتا كورولا 2007 "الجمل" فى سوق المستعمل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي .. ريم البارودي تستعرض أناقتها بإطلالة جديدة

غيّر حياتك واحترف النوم.. القيلولة أثناء العمل تحسن من كفاءة الموظفين

الطباخ الآلي.. روبوت يمكنه طهي 5 آلاف وصفة والسعر خيالي| صور