الطباخ الآلي.. روبوت يمكنه طهي 5 آلاف وصفة والسعر خيالي| صور

من منا لم يحلم بذلك الروبوت الذي يمكنه القيام بأعمال المنزل والطبخ كاملة لنعيش كالملوك على فراش الراحة ، ولكننا لسنا ملوكًا، لذا فإن تقنية المطبخ الآلي الجديدة ستكون من نصيب الأثرياء فقط، فرغم مطابقتها لمواصفات الأحلام إلا أنها تأتي بسعر خيالي.





كشفت شركة روبوتات مقرها لندن أمس الأحد النقاب عن أول مطبخ آلي في العالم، يعد "بالطهي من الصفر وحتى التنظيف بعد ذلك دون شكوى، بل ويمكنه إنتاج ما يقرب من 5 آلاف وصفة طبخ بضغطة زر واحدة".





يعد روبوت Moley Kitchen من بنات أفكار عالم الرياضيات وعالم الكمبيوتر الروسي «مارك أولينيك»، إذ يمتلك القدرة على إعداد وجبات قياسية للمطعم دون أن يضطر صاحبه إلى رفع إصبعه أو طلب الوجبات الجاهزة.





ومع ذلك، فهي ليست رخيصة: يكلف الروبوت ما لا يقل عن 248000 ألف جنيه إسترليني (حوالي 5 مليون جنيه مصري)، وقد أقر أولينيك بارتفاع التكلفة، لكنه زعم وجود 1205 "طلبات مبيعات مؤهلة" من أشخاص مهتمين بشراء وحدات المطبخ الآلي الجديدة.





مؤكدًا أن السعر يعادل ثمن سيارة خارقة أو يخت صغير، وتأمل الشركة في تقديم نماذج منخفضة الأسعار في المستقبل، يقول أولينيك أثناء إطلاقه المطبخ الآلي في معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات في دبي: "ما تراه هنا هو أول مطبخ آلي للمستهلك في العالم".





وأضاف: "مثل جميع التقنيات المتقدمة السيارات والتلفزيونات وأجهزة الكمبيوتر، سيجذب الابتكار المتحمسين والمهنيين والمتبنين الأوائل، وسيتم تسعيره وفقًا لذلك، نتوقع أن أسعارنا ستنخفض بشكل كبير بمرور الوقت مع حجم الإنتاج والكفاءات ووفورات الحجم".





تم تطوير الروبوت بمساعدة «تيم أندرسون» مبتكر الطهي والفائز بسلسلة 2011 من BBC MasterChef، تم التقاط تقنيات الطهي الخاصة بأندرسون بشكل ثلاثي الأبعاد و "تُرجمت إلى حركة رقمية أنيقة باستخدام خوارزميات مخصصة".





ابتكر أندرسون وزملاؤه الطهاة نيكول بيساني وأندرو كلارك 30 طبقًا لعرض قدرات النظام عند الإطلاق، مع إضافة وصفات جديدة كل شهر، قالت الشركة أن العملاء سيتمكنون في النهاية من الاختيار ضمن قائمة رقمية تضم أكثر من 5000 خيار، بالإضافة إلى امتلاك خيار تسجيل أطباقهم المفضلة.



