موجز السوشيال ميديا.. إصابة صابرين بفيروس كورونا.. والجماهير تطالب الأهلي بالبطولة السادسة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرض أبرزها في السطور الآتية:





أعلنت الفنانة صابرين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .





وكتب صابرين في منشور لها قائلة "الحمدلله إيجابي كورونا دعواتكم".













دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمد_صلاح بعد تألقه مع فريق ليفربول امام ووليفرهامبتون في اطار مواجهات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏فخر العرب محمد صلاح يعادل اهداف كريستيانو رونالدو بالبريمير ليج .. حيث سجل 84 هدف رونالدو سجلها خلال 196 مباراة ومحمد صلاح خلال 130 مباراة".









احتفل طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بتحقيق المارد الأحمر البطولة الثالثه له في هذا الموسم بعد التتويج ببطولة كأس مصر يوم السبت الماضية.





ونشر طارق قندث صورة له مع درع الدوري وكأس مصر وكأس دوري أبطال أفريقيا وعلق عليها قائلا "مع الثلاثية الحمد لله ".









دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #السداسية_يا_اهلي دعما للنادي الاهلي في تحقيق جميع البطولات هذا الموسم بعد التتويج بثلاثه منها.



