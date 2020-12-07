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محافظات

صحة شمال سيناء تكثف جهودها بمتابعة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالعريش

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:20 ص
صدى البلد
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احمد صالح
كلف الدكتور طارق محمد كامل شوكة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، الدكتور هلال عمر مدير النفايات الطبية الخطرة بالمحافظة، بإعداد تقرير مفصل حول أعمال التخلص من النفايات بمستشفى العريش العام.

حيث تم تكليف لجنة مشتركة تضم الدكتور أشرف عبد الجواد مدير الصحة المهنية، ومحمد عبد الحليم محمد مراقب عام الصحة المهنية، ماهر سبع مترى مراقب عام إدارة النفايات الطبية الخطرة، تكون مهمتها القيام بمتابعة منظومة النفايات الخطرة بالعريش، وفق التطورات الحديثة لمنظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة ومدى جاهزية المستشفيات للتعامل مع النفايات وسبل التخلص منها وإجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وقد تفقدت لجنة من إدارة الصحة المهنية وإدارة النفايات الطبية، منظومة النفايات الطبية الخطرة بمستشفى العريش العام محافظة شمال سيناء، على مدى يومين متتاليين، وذلك للتأكد من التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، ومنع انتشار الامراض المعدية، ومنع الإصابات بين أعضاء الفريق الطبى والعاملين بالمستشفى.

حيث تم المرور على أجهزة الفرم والتعقيم وتم التأكد من الاستخدام الامثل فى التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة والالتزام بنظافة المكان، وتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية في مكافحة العدوى لمنع انتشار الأمراض المعدية خاصة (فيروس كورونا - كوفيد 19).

كما قامت اللجنة بالمرور على غرفة حفظ النفايات والتأكد من تمام إغلاق باب الغرفة لمنع أى تسريب النفايات أو تمزيق الأكياس من خلال الحيوانات (القطط)، كذلك تم المرور على الأقسام الداخلية لمتابعة الفصل الجيد للنفايات وذلك للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

وقد تم مراجعة عقد شركة الأمن والبنود ومراجعة مهمات الوقاية والمطهرات الخاصة بهم، ومراجعة عقد شركة النظافة، ومدى التزام الشركه بالبنود المتعاقد عليها مع مستشفى العريش العام.

وتم عمل ندوة تثقيفية لعمال الأمن والنظافة، للتأكيد على أدوارهم المنوط القيام بها، للحماية من خطر النفايات، من أجل وقاية أنفسهم والمترددين على المستشفى، كما تم الاضطلاع على سجل العاملين ومدى التزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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