لمواجهة كورونا.. تشديد الإجراءات الاحترازية في انتخابات الإعادة بالإسماعيلية



اكد الدكتور سعيد السقعان وكيل صحة الاسماعيلية اكد الدكتور سعيد السقعان وكيل صحة الاسماعيلية

، اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية في اطار تنفيذ توجيهات وزارة الصحة بشان

خطة التأمين الطبي لجولة الاعادة بانتخابات مجلس النواب 2020

في مرحلتها الثانية والمقرر عقدها، اليوم وغدا، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.





واشار وكيل صحة الاسماعيلية، الي عمل مسح حراري على باب اللجنة الانتخابية لاستبعاد من يعاني حرارة مرتفعة أو أي أعراض تنفسية ، مثل الكحة و ضيق التنفس ، لافتا الي تحويل المشتبه بهم لأقرب مستشفي.



وأوضح السقعان ، في حالة الاشتباه بإصابة ناخب، مراقب، أو موظف داخل المقار الانتخابية، يتم تحويله لأقرب مستشفى لتقييم حالته الصحية واتخاذ اللازم، وإعطاء العلاج، كما يتم إبلاغ الإدارة الصحية أو المنطقة الطبية بالحالة المشتبه بها لاتخاذ الإجراءات الوقائية ومتابعة الحالة وخط سيرها، ومتابعة المخالطين في حالة الإصابة لمدة أسبوعين.







وأكد السقعان، علي ضرورة التزام المراقبين بارتداء الكمامات طوال فترة عملهم، والتهوية الجيدة لقاعات اللجان الانتخابية حيث يفضل الأماكن المفتوحة وعدم استخدام أجهزة تكييف الهواء، بالإضافة إلى اتباع تعليمات مكافحة العدوى في تطهير كافة القاعات المخصصة للعملية الانتخابية وتطهير￼ الأسطح المعرضة للتلامس ودورات المياه، ومراعاة المسافات بين الناخبين أثناء الدخول، ونشر اللافتات الإرشادية والتوعوية بطرق انتقال العدوى والإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من العدوى.



