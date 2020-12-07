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رياضة

الأهلي يستأنف التدريبات غدا استعدادا للدوري

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:26 ص
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي للتدريبات، غدا الثلاثاء استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري.

وقرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، وذلك عقب التتويج بكأس مصر على حساب طلائع الجيش.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد لقب بطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب.

وفي السطور التالية نرصد أبرز أرقام الفريق في مسيرة التتويج باللقب للمرة الـ37 في تاريخه.

لعب الأهلي 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندري، قبل أن يتعادل مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء. 

شهدت منافسات بطولة كأس مصر مشاركة 36 لاعبا من فريق الأهلي يتقدمهم حسين الشحات، الذي شارك في كل مباريات الفريق بالبطولة هذا الموسم، بواقع 5 مباريات، والمركز الثاني من نصيب ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي برصيد 4 مباريات، ثم أليو ديانج وأيمن أشرف وجيرالدو والشناوي ومحمد هاني وكهربا ومحمود وحيد ومروان محسن في ثلاث مباريات.
      
سجل خط هجوم الأهلي 10 أهداف بواقع هدفين في المباراة الواحدة، مسجلا في كل مبارياته بالبطولة.

هداف الفريق في الكأس وليد سليمان ووليد أزارو وجونيورأجايي برصيد هدفين، فيما نجح في تسجيل هدف واحد كل من محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأحمد الشيخ.

استقبلت شباك الأهلي 5 أهداف بواقع هدف في المباراة الواحدة، ولم يتمكن الفريق من الخروج بشباك نظيفة في كل أدوار البطولة.
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