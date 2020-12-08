أزمة في قنا| عمال وزارة الري يردمون خطوط قطار الديكوفيل.. ومزارعو القصب يستغيثون: موسم التوريد على الأبواب

بعث أهالي قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف بقنا، بشكوى إلى صدى البلد، يتضررون فيها من ردم خطوط الديكوفيل (خطوط مُعدة لقطار نقل القصب) من قبل العاملين بتنظيف وتطهير الترع.

وأوضح الأهالى، أن ردم خطوط الديكوفيل يعيق نقل محصول القصب إلى مصانع السكر، خاصة و أن بدء موسم توريد القصب خلال أيام قليلة.

وطالب الأهالى، بتدخل المسئولين بشركة السكر ومديرية الرى، لإيجاد حل عاجل للأزمة قبل بدء موسم توريد القصب، حتى لا تتعطل حركة الإنتاج و يتضرر المزارعين.

حيث قال محمد على "مزارع"، لـ صدى البلد، إن أعمال التطهير التى تجرى بالترع من قبل الرى، وضعت مخلفات الترع على الطريق فوق خطوط الديكوفيل المخصصة لنقل محصول القصب من الأراضي إلى المصانع وهو ما تسبب في أزمة للمزارعين مع بدء موسم توريد محصول القصب الذي يبدأ مع نهاية شهر ديسمبر من كل عام.

و أضاف على، النقل عبر خطوط الديكوفيل يوفر الكثير من الأعباء المالية عن المزارعين، أما النقل بالجرارات و المقطورات الزراعية يضاعف الأعباء المالية علينا، إضافة لتسببه فى أزمات مرورية وعدم وجود طرق صالحة لسير هذه الجرارات وسط الكتل الزراعية.

وأشار عبدالرحيم صابر " مزارع"، إلى أن إدارة مصنع السكر لم تجتمع حتى الآن بالمزارعين لبحث حلول للأزمة قبل بدء موسم التوريد، خاصة و أن بعض المزارعين بدأوا فى كسر القصب، مطالبًا بسرعة التدخل من كافة الأطراف المعنية بالأزمة.

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