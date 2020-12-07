ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توافد الناخبين على لجان الدقهلية للإدلاء بأصواتهم في أول أيام الإعادة لانتخابات النواب

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:47 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
همت الحسينى
توافد ناخبو الدقهلية على لجان الاقتراع بالمحافظة صباح اليوم "الاثنين"، للإدلاء بأصواتهم في أول أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب التى انطلقت في التاسعة  صباحا.

وانتظمت عملية التصويت في أغلب اللجان الفرعية بمقار الانتخابات بمحافظة الدقهلية،حيث توافد الناخبون منذ الصباح الباكر على مقار الاقتراع وقاموا بالانتظار أمام لجانهم قبل فتح اللجان، للإدلاء بأصواتهم .

فيما تم تجهيز  1426 لجنة فرعية داخل  699 مركزا انتخابيا في 10 دوائر انتخابية لإستقبال 4 ملايين و352 ألفا و87 ناخبا للادلاء باصواتهم في انتخابات الإعادة.

‎كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونات أمنيه في محيط اللجان بالتزامن مع  تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد على ضرورة ارتداء الناخبين للكمامات خلال دخول اللجان فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.

ويتنافس على مقاعد مجاس النواب الفردية المخصصة لمحافظة الدقهلية 42 مرشحا على 21 مقعد فردى في  10 دوائر انتخابية بي
ومن ناحية اخرى كان قد اعلن الدكتور سعد عبد اللطيف  مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية امس الاحد عن رفع درجة الاستعداد بكافة المنشآت الصحية على مستوى مديرية الصحة بالدقهلية وذلك استعدادا لانتخابات الاعادة لمجلس النواب ٢٠٢٠ المزمع انعقادها اليوم الاثنين و غد الثلاثاء "٧ و ٨ ديسمبر" حيث تم التشديد على جميع المستشفيات بتواجد المدير او النائب علي مدار 24 ساعة .

وقال وكيل وزارة الصحه بالدقهلية، فى بيان صحفى له اليوم الاحد، إنه تم تكثيف جداول نوبتجيات الفريق الطبي بالمستشفيات خلال فترة الانتخابات  مؤكدا على توافر الادوية و المستلزمات الطبية وتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاتها على مستوى بنوك الدم التجميعية وتوفير مصادر المياه والكهرباء البديله بجميع مستشفيات المحافظة.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف للتأكيد على استقبال جميع الحالات بالمستشفيات القريبه وسرعة التحويل الي مستشفيات الاحالة كما تم اخلاء 30٪ من اسرة المستشفيات لحين انتهاء رفع درجة الاستعداد.

كما اشار وكيل وزارة الصحه بالدقهلية الى جاهزية كافة أجهزة أقسام الطوارئ والاقسام المعاونة مضيفا انه في ضوء الاستعدادات للاعادة تم تشكيل لجنة بالمديرية برئاسة سيادته لمتابعة الاحداث على مدار الساعة ورفع كفاءة العاملين بالخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على ازالة اسباب الشكوى على مدار 24 ساعة على الرقم 15589.

واكد وكيل وزارة الصحه بالدقهلية انه تم توزيع مراقب صحي في كل لجنه من اللجان الانتخابيه كفرد اتصال للابلاغ وحصر وتسجيل اسماء الناخبين ومراقبي اللجان الذين تظهر عليهم اعراض اشتباه والقيام بقياس درجات الحراره ومتابعة تطبيق الاجراءات الوقائيه والاحترازيه والتباعد الاجتماعي وضمان الالتزام بالشروط الصحيه داخل المقر الانتخابية.

واوضح وكيل وزارة الدقهلية انه تم  تنشيط عمل مكافحه ناقلات الامراض في المنطقه المحيطه لمقار اللجان الانتخابيه بمكافحه الحشرات الطائرة والزاحفة والقوارض وتشديد الرقابة من قبل ادارة مراقبة الاغذية لمنع تواجد الباعه الجائلين حول مقر اللجان مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين و تم اخذ عينات من شبكات المياه المغذية للجان الانتخابية بالمدارس التي بها لجان كما تم توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاعاقة متمنيا بنجاح العملية الانتخابية لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة المنصورة يدلى بصوته بمقر لجنته في انتخابات مجلس النواب

فى اليوم الثانى.. المرأة تتصدر المشهد بلجان الاقتراع بالدقهلية

"تحدى كورونا".. زحام شديد من السيدات أمام اللجان الانتخابية بالبحيرة

محافظ مطروح يتفقد عددا من اللجان الانتخابية.. شاهد

قبل الغلق بساعات .. أفراح أمام اللجان الانتخابية في البحيرة .. شاهد

محافظ البحيرة: نقل المواطنين مجانا وتطهير اللجان لنجاح العملية الانتخابية.. شاهد

ترشيحاتنا

حكايات من زمن فات.. سائق تاكسى سبب فقدان عمار الشريعى فرصة عمره فى العمل مع أم كلثوم

محمد عبدالعاطي يحمل الزمالك مسئولية تعثر صفقته

الذهب يضرب من جديد.. ارتفاع كبير في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 7-12-2020

عمرو أديب يتصدر تويتر بسبب محمد الشناوي.. والجمهور: حلقة عظيمة

أمير مرتضى منصور يخرج عن صمته: كفاية رموز وأساطير مزيفة

دعاء بعد صلاة الفجر للرزق الواسع.. ردد سيد الاستغفار لينعم الله عليك بالمال الكثير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينفق 10 ملايين دولار شهريا.. مبلغ صادم في خزنة مارادونا

فخيمة وجذابة .. 15 صورة تكشف عن أناقة شريهان

سكودا تكشف عن أقوى ميزات أوكتافيا 2021 .. وإنتاج 6 سيارات كهربائية في مصر بحلول 2023 | فيديو