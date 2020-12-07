توافد الناخبين على لجان الدقهلية للإدلاء بأصواتهم في أول أيام الإعادة لانتخابات النواب

ومن ناحية اخرى كان قد اعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية امس الاحد عن رفع درجة الاستعداد بكافة المنشآت الصحية على مستوى مديرية الصحة بالدقهلية وذلك استعدادا لانتخابات الاعادة لمجلس النواب ٢٠٢٠ المزمع انعقادها اليوم الاثنين و غد الثلاثاء "٧ و ٨ ديسمبر" حيث تم التشديد على جميع المستشفيات بتواجد المدير او النائب علي مدار 24 ساعة .





وقال وكيل وزارة الصحه بالدقهلية، فى بيان صحفى له اليوم الاحد، إنه تم تكثيف جداول نوبتجيات الفريق الطبي بالمستشفيات خلال فترة الانتخابات مؤكدا على توافر الادوية و المستلزمات الطبية وتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاتها على مستوى بنوك الدم التجميعية وتوفير مصادر المياه والكهرباء البديله بجميع مستشفيات المحافظة.





وأشار إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف للتأكيد على استقبال جميع الحالات بالمستشفيات القريبه وسرعة التحويل الي مستشفيات الاحالة كما تم اخلاء 30٪ من اسرة المستشفيات لحين انتهاء رفع درجة الاستعداد.



كما اشار وكيل وزارة الصحه بالدقهلية الى جاهزية كافة أجهزة أقسام الطوارئ والاقسام المعاونة مضيفا انه في ضوء الاستعدادات للاعادة تم تشكيل لجنة بالمديرية برئاسة سيادته لمتابعة الاحداث على مدار الساعة ورفع كفاءة العاملين بالخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على ازالة اسباب الشكوى على مدار 24 ساعة على الرقم 15589.





واكد وكيل وزارة الصحه بالدقهلية انه تم توزيع مراقب صحي في كل لجنه من اللجان الانتخابيه كفرد اتصال للابلاغ وحصر وتسجيل اسماء الناخبين ومراقبي اللجان الذين تظهر عليهم اعراض اشتباه والقيام بقياس درجات الحراره ومتابعة تطبيق الاجراءات الوقائيه والاحترازيه والتباعد الاجتماعي وضمان الالتزام بالشروط الصحيه داخل المقر الانتخابية.





واوضح وكيل وزارة الدقهلية انه تم تنشيط عمل مكافحه ناقلات الامراض في المنطقه المحيطه لمقار اللجان الانتخابيه بمكافحه الحشرات الطائرة والزاحفة والقوارض وتشديد الرقابة من قبل ادارة مراقبة الاغذية لمنع تواجد الباعه الجائلين حول مقر اللجان مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين و تم اخذ عينات من شبكات المياه المغذية للجان الانتخابية بالمدارس التي بها لجان كما تم توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاعاقة متمنيا بنجاح العملية الانتخابية لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة.