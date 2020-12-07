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رياضة

اعتبروها إهانة.. المحكّمات تعتذر عن تسلم الميداليات وشهادات التكريم في الجبلاية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:47 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى
اعتذر العديد من المحكمات عن الحضور  إلى مقر اتحاد الكرة فى الجزيرة من أجل تسلم الميداليات وشهادات التكريم فى وجود الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية.

وقررت الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة، في اتحاد الكرة منح شهادات تكريم اليوم الإثنين إلى 17 محكمة من البنات شاركت في إدارة مباريات دوري الكرة النسائية الموسم المنقضي.

جاءت حيثيات اعتذار العديد من المحكمات عن تسلم الميداليات وشهادات التكريم من الدكتورة سحر عبدالحق أن ذلك يعتبر إهانة للمحكمات.

واستندت المحكمات إلى أن الدكتورة سحر عبدالحق تحاول تدارك الخطأ الذى ارتكبته بتجاهل تكريم المحكمات البنات فى حفل الأفضل بدورى الكرة النسائية مؤخرا.

وكانت أزمة حادة نشبت بين حكام الكرة النسائية والدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة بسبب حفل الأفضل بعد انتهاء دورى الكرة النسائية.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية: "حكام ومحكمات المرة النسائية غاضبون من الدكتورة سحر عبد الحق نظرا لعدم قيامها بتكريم اى عنصر تحكيمي منهم خلال حفل الأفضل في دوري الكرة النسائية المنقضي والذى أقيم مؤخرا في أحد فنادق القاهرة الكبرى".

وأضاف: "سادت حالة من الاستياء بين صفوف قضاة الملاعب من الرجال والسيدات بعد خلو قوائم التكريم فى حفل الأفضل من حمام الكرة النسائية".

وأشار إلى أن غضب الحكام زاد بعدما اقتصر التكريم لعناصر التحكيم على الثنائى وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام والدكتور عزب حجاج مدير اللجنة فقط.

شدد على أن حكام الكرة النسائية يرون أن الثنائي وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج لم يقوما بإدارة أي مباراة فى دورى الكرة النسائية على مدار الموسم الماضي بدورى الكرة النسائية حتى يتم تكريمهم والتغاضي عن تواجد أصحاب التكريم الحقيقين فى الحفل بشكل متعمد.

يذكر ان الاتحاد المصري لكرة القدم  أقام حفل توزيع جوائز الافضل في دوري كرة القدم النسائية للموسم الكروي المنقضي 2019 /2020، بحضور وإشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بادارة الاتحاد، والمشرف علي الكرة النسائية، كما حضر الحفل وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد والدكتور محمود سعد  المدير الفني للاتحاد، وعبد اللطيف إمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية وعدد من رموز لعبة كرة القدم النسائية.

وتم تسليم درع بطولة الدوري لنادي وادي دجلة بطل الدوري، وتم تكريم فريق كفر سعد صاحب المركز الثاني وفريق الطيران صاحب المركز الثالث.

وتم منح كأس اللعب النظيف لنادي المعادي واليخت وكأس الروح الرياضية لنادي الطيران، كما تم تكريم الأندية الخمسة الصاعدة للدوري الممتاز موسم 2020/2021  وهي مركز شباب البرجاية بالمنيا ونادي الهرم ومركز شباب القلعة ومركز شباب اجا ونادي دلفي، كما قام اتحاد الكرة بدعم الأندية الخمسة ماليا استعدادا للموسم القادم.

وقامت سحر عبد الحق بتكريم كابتن وجيه احمد والدكتور عزب حجاج المسئولين عن لجنة الحكام، وتم منح جائز افضل لاعبة لإنجي عطية ومهيرة علي، وجائزة افضل حارسة مرمي لفرح سمير، وجائزة أفضل لاعبة صاعدة لندى خالد وجائزة هداف الدوري لنادين غازي.
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