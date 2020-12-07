بدء توافد الناخبين على انتخابات الإعادة لمجلس النواب في القليوبية



يشهد محيط مقار اللجان تعزيزات وتواجد أمنى مكثف لتأمين الناخبين والعملية الانتخابية على مستوى الدائرة فضلا عن متابعة الالتزام بالقواعد والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إنه تم العمل على تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين فى الدائرى التى تجرى بها الاعادة من حيث توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع الاستمرار في تطهير وتعقيم ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الإنتخابات.



وأشار إلى أنه يجري متابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة من خلال ربط غرف العمليات الفرعية بمدينتى قليوب والقناطر بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى في حالات الطوارئ والأزمات وكذا استقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية.



وكان محافظ القليوبية قد أصدر توجيهاته بإنهاء كافة الاستعدادات وأعمال التعقيم والتطهير قبل بدء عملية الاقتراع لجولة الإعادة، فضلا عن تجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة.



وأكد الهجان على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الانتخابية ، والوقوف على مسافة واحدة من المرشحين وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الإقتراع، لاختيار من يمثلهم مشددا على تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن انتظار لائقة للسيدات وكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم مع ضرورة تنفيذ الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



كما اكد على تجهيز غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة عمليات المحافظة والتنسيق والتواصل مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية وتقديم الدعم للأطقم المسئولة عن أجهزة التعقيم في كل لجنة وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات وتوفير جميع الاحتياجات الادارية لرؤساء اللجان الفرعية والقضاة وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجنة الفرعية وتجهيز مقر اللجنة العامة بالتنسيق مع كافة الجهات وتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتجهيز كافة المقرات.

