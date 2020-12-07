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احذر .. 3 أمراض تؤدي لـ تدهور الصحة عند الإصابة بفيروس كورونا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائيه تغذيه علاجيه و سمنه و نحافة، أن هناك  بعض الأمراض التي  تؤدي إلى تدهور الصحة عند الإصابة بفيروس كورونا وتسبب مضاعفات خطيرة لدى المرضى المصابين بالفيروس التاجي .

وكشفت جيهان الدمرداش، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن أبرز الأمراض التي تؤدي لتدهور الصحة عند الإصابة بفيروس كورونا..
 - مرض السكر
 - السمنة
- أمراض الأوعية الدموية

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حيث يعتبر مرض السكر من أمراض المناعة الذاتية والتي تزيد من خطر الاصابة بكورونا ، كما يقوم فيروس كورونا بمهاجمة بطانة الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم  مما قد يؤدي في النهاية إلى فشل متعدد في الأعضاء، فعلى كل من يعاني من هذه الأمراض توخي الحذر وإتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية و ارتداء الكمامة و الحفاظ علي التباعد الأجتماعي.

قدمت  جيهان الدمرداش، بعض النصائح  لأصحاب الأمراض المزمنة،  أهمها ... 
-لا يتم الخروج من المنزل إلا بعد ارتداء كمامة  ومن الأفضل الالتزام بالبقاء في المنزل.
- يجب ترك مسافة بينك وبين الشخص لا تقل عن مترين.
- تجنب لمس العينين والأنف بيد غير نظيفة.
- لا بد من غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون مدة لا تقل عن 20 ثانية مع التركيز على بين الأصابع.
- استخدام معقم لليدين من الكحول لا يقل تركيزه عن 60%.
- الحرص على تناول أطعمة غنية بالبروتينات مع شرب الماء بكثرة.

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