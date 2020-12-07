أحمد كساب و حسام صبري يبهران الجمهور بـ مصر التى في خاطري

خصص برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، فقرة خاصة بعنوان " المواهب الغنائية الجديدة ومحاولة الحفاظ على روائع التراث ".
وقال أحمد محمد كساب، الحاصل على المركز الأول فى الصوت الذهبي، التابعة لوزارة الثقافة، إنه اتجه للغناء بعد دخول كلية الهندسة، مؤكدًا أنه كان يهتم بالدارسة وبعد دخول الكلية التى يريدها اتجه لتنمية موهبته.
وقام أحمد بغناء أكثر من أغنية على الهواء نالت إعجاب جميع الحضور.
وفى نفس السياق قال حسام على صبري، الحاصل على المركز الثاني، إنه من محافظة المنيا، وقام هو الأخر بالاتجاه للفن بعد دخول الجامعة.
ولفت إلى أن صندوق التنمية الثقافية يقوم بدعم المتفوقين و المتميزين فى الفن، وأصحاب الأصوات المميزة، هذا شئ يشجع المتقدمين.
وأبهر أحمد كساب و حسام صبري الجميع بأغنية مصر التى في خاطري.
وقد قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة زيادة قيمة جوائز مسابقة الصوت الذهبي ، وتحويلها إلى مشروع ثقافي قومي لاكتشاف وصقل المواهب الواعدة فى مختلف مجالات الإبداع يطوف محافظات مصر ، وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين كل من صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية والهيئة العامة لقصور الثقافة.
وقالت عبد الدايم، إن البروتوكول يأتي تجسيدا للتكامل بين قطاعات الوزارة بما يحقق الصالح العام، مضيفا أنه تم تحويل المسابقة إلى مشروع قومي يبرز الإستراتيجية الخاصة بتحقيق العدالة الثقافية، مشيرة أن مصر غنية بالمواهب الإبداعية التي تعد احد وسائل الحفاظ على الهوية.
جدير بالذكر أن مسابقة "الصوت الذهبي" أسسها الراحل القدير محسن فاروق، وأطلقتها وزارة الثقافة، ممثلة فى قطاع صندوق التنمية، وتهدف إلى اكتشاف ورعاية شباب الموهوبين في مجال الغناء حتى سن 30 سنة.