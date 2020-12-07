أحمد كساب و حسام صبري يبهران الجمهور بـ مصر التى في خاطري

خصص برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، فقرة خاصة بعنوان " المواهب الغنائية الجديدة ومحاولة الحفاظ على روائع التراث ".





وقال أحمد محمد كساب، الحاصل على المركز الأول فى الصوت الذهبي، التابعة لوزارة الثقافة، إنه اتجه للغناء بعد دخول كلية الهندسة، مؤكدًا أنه كان يهتم بالدارسة وبعد دخول الكلية التى يريدها اتجه لتنمية موهبته.





وقام أحمد بغناء أكثر من أغنية على الهواء نالت إعجاب جميع الحضور.





وفى نفس السياق قال حسام على صبري، الحاصل على المركز الثاني، إنه من محافظة المنيا، وقام هو الأخر بالاتجاه للفن بعد دخول الجامعة.





ولفت إلى أن صندوق التنمية الثقافية يقوم بدعم المتفوقين و المتميزين فى الفن، وأصحاب الأصوات المميزة، هذا شئ يشجع المتقدمين.





وأبهر أحمد كساب و حسام صبري الجميع بأغنية مصر التى في خاطري.



