سياسة السيسي في البحر الأحمر تؤمن مصالح مصر والعرب.. القاهرة والرياض: أي تأثير على حرية الملاحة يمثل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي.. وتحذيرات من تصرفات الحوثيين

البحر الأحمر بحيرة عربية وممر دولي هام للتجارة:





* تمر عبره ناقلات البترول العملاقة من المنتجين في الخليج إلى المستهلكين في الغرب





* البحر الأحمر الطريق المباشر الأفضل لنقل البترول لأوروبا الغربية





* التواجد الأجنبي في باب المندب قد ينسف العمق العربي للبحر الأحمر





* تجمع آرسقا وقاعدة برنيس استباق مصري لدرء المخاطر









تثير تطورات الأوضاع في اليمن مخاوف عدة حول حرية الملاحة في البحر الأحمر حيث تمثل هجمات الحوثيين الإرهابية على السفن ئ جنوبا، تهديدًا للسلم والاستقرار ليس في الداخل اليمني فقط، وإنما في الإقليم ككل.





وقد حرصت مصر علي أن تكون في مقدمة الدول المتصدية للإرهاب في المنطقة في إطار مشاركتها في التحالف العربي، وفي هذا السياق تشارك القوات البحرية المصرية في تأمين الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر ومنع تهريب السلاح، بما يتماشى مع القرارات الدولية ذات الصلة.





كما أكدت لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية، الثلاثاء الماضي، برئاسة الوزير سامح شكري والأمير فيصل بن فرحان على أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، ورفض أي محاولة للتأثير على حرية الملاحة بهم باعتبار أن ذلك يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين.





واستهدف انفجار يوم الأربعاء 25 نوفمبر الماضي، ناقلة يونانية في ميناء الشقيق السعودي، وأعلنت مجموعة "تي إم إس تانكرز" المالكة لناقلة النفط اليونانية "أجراري أم تي" التي ترفع علم مالطا، عن أنّ الناقلة تعرضت إلى "اعتداء مجهول المصدر" بينما كانت تستعد لمغادرة الميناء الواقع جنوبي السعودية. ولم تعلن تسجيل ضحايا. وأضافت المجموعة التي تتخذ من أثينا مقرًا أنّ "أجراري أصيبت فوق خط الماء بنحو متر"، مضيفة أنّ الانفجار أحدث "فجوة".





ومن دون الإشارة إلى الناقلة اليونانية، أعلن التحالف العربي أنّ الحادثة وقعت عقب "تدمير زورق حوثي مفخخ وإحباط عمل إرهابي استهدف الملاحة جنوب البحر الأحمر".





ولم يعلّق الحوثيون فورًا على ذلك. ونقلت مجموعة "درياد جلوبال" التي تتخذ من لندن مقرًا وتعنى بالأمن البحري، عن مصادر لم تسمها من التحالف الذي تقوده السعودية، أنّ الانفجار ناجم عن "لغم بحري".





وحذرت المجموعة في تقرير لها "السفن العابرة في البحر الأحمر بوضع النزاعات الإقليمية القائمة في الحسبان، واحتمال تعرّض سفن ترفع العلم السعودي أو المتجهة إلى موانئ جنوبي" المملكة إلى الخطر.





قناة السويس





وقد تتسبب هذه الهجمات في اعتبار جنوب البحر الأحمر، منطقة خطرة مما يسبب أضرار اقتصادية حيث سترتفع نسبة التأمين البحري على السفن العابرة لهذه المياه، فيرتبط البحر الأحمر ارتباطا وثيقا بقناة السويس، وهو يتميز بين بحار العالم بموقعه الفريد، عند التقاء قارات العالم الثلاث، أفريقيا وآسيا وأوروبا؛ كما أنه يشكل حالة الاتصال بين البحار الشرقية وخاصة المحيط الهندي، والبحار الغربية وخاصة المحيط الأطلسي عبر البحر المتوسـط.





وشهدت الفترة الماضية تركيزًا من مختلف الأطراف علي جهود مكافحة القرصنة في منطقة القرن الأفريقي سعيًا لتقويض هذه الظاهرة السلبية ولضمان عدم امتدادها إلي البحر الأحمر. كما أن الأوضاع السياسية في المنطقة لم تكن أكثر اضطرابًا في يوم من الأيام، أخذًا في الاعتبار الأطماع الخارجية التي تحيق بالإقليم. وتشهد شُطآنه أيضًا تزايدًا في موجات الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر. كما تظل أخطار الإرهاب ماثلة في المنطقة، مع إصرار الدول الداعمة له على نشر بذور الفتنة وعرقلة جهود التنمية من أجل مصالحها الخاصة.





أهمية استراتيجية





والبحر الأحمر شُريان مائي هام، كان ولايزال جسرًا للتواصل بين الحضارات العريقة التي عاشت علي شواطئه منذ فجر التاريخ، وبموقعه المتميز يمثل نقطة التماس بين الجوار العربي والأفريقي، ونقطة التقاء قارات العالم القديم، إذ شهد البحر الأحمر موجات الهجرات الأولي فيما بين هذه القارات، وكذلك بواكير حركة التجارة بين أرجاء العالم منذ العصور القديمة.. واليوم يُعد أحد أهم طرق الملاحة الدولية التي تنقل حوالي 15% من التجارة العالمية، كما يعيش في دوله أكثر من 200 مليون نسمة يطمحون إلى تحقيق السلم والاستقرار والنمو.





ومن خلال البحر الأحمر تمر ناقلات البترول العملاقة التي تأتي من المنتجين في الخليج إلى المستهلكين في أوروبا الغربية ولهذا فإن البحر الأحمر له أهمية كبيرة بالنسبة للأمن المصري والعربي والدولي.. وللخليج العربي باعتباره مركز اهتمام لمصدري البترول، باعتباره الطريق المباشر الأكثر مناسبة لنقل البترول لأوروبا الغربية.





ومن وجهة نظر جيوسياسية فإن منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر يمكن اعتبارها واحدة من أهم الكتل الاستراتيجية في العالم كما أن البحر الأحمر يختصر الوقت والمسافة بين الشرق والغرب.





القواعد الأجنبية





ويرى مراقبون أن أى تواجد أجنبي في أي دولة مجاورة لمصر سواء في( السودان أو ليبيا) يمثل خطرا داهما حتميا على التأثير المصري، حتى وإن كان هذا التواجد لدولة حليفة، وللأسف يتواجد الأتراك اليوم في الصومال القريب من البحر الأحمر وتتواجد الصين وفرنسا في جيبوتي المطلة على البحر الأحمر، وهو ما قد ينسف العمق العربي للبحر الأحمر، وهاهي روسيا أيضا تسعى اليوم للتواجد أيضا في المياه الدافئة للبحر الأحمر، وقد تكون سياسة موسكو اليوم إلى حد ما متوائمة مع القاهرة اليوم، لكن لا يمكن الركون إلى هذا التوائم مستقبلا، بعد أن أبدت روسيا رغبتها في إقامة قاعدة بحرية في السودان.





ولطالما كان السودان (ورغم الخلافات التي كانت تطفو هنا وهناك بين القاهرة والخرطوم) يعود إلى مصر ويتفاهم معها لمعرفته ثقل مصر في المنطقه عربيا وأفريقيا، ولا شك أنه وبعد التواجد الروسي في السودان ستتغير هذه المعادلة القديمة.





مخاطر التواجد الروسي





وكشف رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في 6 نوفمبر الماضي، عن اتفاق روسى سوداني حول إنشاء مركز لوجسيتي على شواطئ البحر الأحمر السودانية، وتطوير وتحديث بنيته التحتية بهدف صيانة السفن الحربية الروسية، وتموينها، واستراحة أفراد طواقمها. ويقع المركز في منطقة ترينكيتات شمالي بورسودان، ويستوعب أربع سفن، بما فيها تلك المزودة بتجهيزات نووية، وأثار توقيع الاتفاق والسير قدمًا نحو إدخاله حيز التنفيذ العديد من التساؤلات حول الرسائل التي يحملها، وتداعياته على التوازن الاستراتيجي في المنطقة.





وليس هناك خلاف حول الآثار السلبية المترتبة على إقامة قاعدة بحرية روسية في السودان، وهذه السلبيات ستطال الدول المتشاطئة للبحر الأحمر بشكل عام، ومصر بشكل خاص، فأي تواجد أجنبي في السودان من أي دولة كانت، ليس في صالح مصر.





وقال موقع "الدفاع العربي" إنه ولا بد من أن تتفتح عيون الاستراتيجيين في مصر على حقيقة مهمة، وهي أن وحدة سياسية (و لو بالتدريج) بين مصر والسودان أصبحت حل أمثل لكل مشاكل البلدين (سواء مشاكل مصر والسودان مع بعضهما أو مشاكلهما مع الدول الأخرى).





وأوصى الموقع أنه لابد من إدراك أن أي تواجد أجنبي في السودان، سيقلل من قيام مصر بأي مساهمات عسكرية في أفريقيا، حيث أن الروس غالبا ما سيجلبون باقة من وسائل الدفاع الجوي وأولها الــــ S-400 لحماية القاعدة التي ستكون قرب مسار أي خط طيران بين القواعد المصرية والعمق الأفريقي. وهو ما سيخلق شريكا جديدا دخيلا (لم يكن موجودا من قبل) للدول المتشاطئة على البحر الأحمر ومنها مصر ويٌوجد جوا غير مريح للجميع، وقد يفتح سباق غربي على فتح مزيد من القواعد في تلك المنطقة مما يخلق وضعا جيو-سياسي غير مستقر نتيجة لهذا التنافس.





كما أن امتلاك روسيا لــ مركز لوجيستي لقواتها البحرية على الأراضي السودانية إضافة لامتلاكها قاعدة بحرية في "طرطوس" سوريا ينتج عنه تواجد للبحرية الروسية في شمال مصر وجنوبها، وقد ينتج عنه تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري فيما بعد.





جريدة موسكوفسكي كومسوموليتس الروسية نقلت على لسان خبير عسكري متخصص في شؤون الشرق الأوسط، يوري ليامين قوله، إن هذه ليست قاعدة للبحرية الروسية، إنما نقطة دعم لوجستي، وإن هذا أقل بكثير من حيث المستوى، من حيث العدد والبنية التحتية والمعدات، مستبعدا تشبّيه هذه القاعدة بتلك الموجودة في ميناء طرطوس السوري.





ويجيب ليامين بأن هذه النقطة في السودان ضرورية لتجديد الاحتياطات وإصلاح السفن التي تقوم بدوريات ومهمات مكافحة القرصنة. إذ إنه –حسب قوله- من أجل التزود والإصلاح، كان على الروس من قبل الذهاب إلى طرطوس، والآن، لن تكون هناك حاجة لذلك.





ولم ينف الخبير العسكري الروسي بأن ظهور مثل هذا المركز البحري في السودان مرتبط بحقيقة عودة روسيا في السنوات الأخيرة إلى المحيط العالمي. لكنه عاد للتركيز على الطابع اللوجستي قائلًا إنه كان على روسيا سابقًا اللجوء إلى الموانئ الأجنبية، وفي ذلك تكاليف إضافية. ولم ينف أيضًا أن تكون هذه الخطوة مقدمة لإنشاء قاعدة كبيرة مستقبلًا للبحرية الروسية في المنطقة الإفريقية.





وبرزت أهمية البحر الأحمر في السياسة المصرية منذ فجر التاريخ وفي حقيقة الأمر كان يسمى "بحر الفراعين" قبل أن يكتسب اسمه الحالي، وللبحر الأحمر أهمية دولية كبيرة، فهو يربط بين المحيطين الأطلنطي والهندي عبر البحر المتوسط وقناة السويس، وهذه الأهمية ازدادت بسبب إعادة توزيع القوى الإستراتيجية الكبرى في أعقاب الحرب العالمية الثانية.





وكل الحركة القادمة من الجنوب أو من الخليج العربي تمر عبر البحر المتوسط وهذه الحركة التجارية يمكن التحكم فيها عبر أي قوة تحقق السيادة في المنطقة.





التخطيط المصري والسياسة المصرية:





والبحر الأحمر مجاور للعديد من الكتل السياسية وله أهمية حيوية بالنسبة للسياسة المصرية واليمن والسعودية وجيبوتي وإريتريا والصومال والسودان، كما أنه يجاور دول منابع النيل ولها أهمية قصوى بالنسبة لمصر.





كما أن البحر الاحمر له أهمية دينية كبيرة حيث تتواجد المدن الإسلامية المقدسة على شواطئه الشرقية وعبر ميناء جدة يمكن الوصول الى مكة ومن ثم إلى المدينة المنورة.





كما أن له أهمية تاريخية وتطوير العلاقات الممتدة مع دول افريقيا ونجحت مصر خلال القرن التاسع عشر في اختراق القارة على جبهة متسعة حيث بلغت الإدارة المصرية حتى الشواطئ الشمالية لبحيرة فيكتوريا وشرق إفريقيا، وبعد ثورة 1952 واجهت الثورة في بدايتها موقفا غائما حيث كان هناك قاعدة بريطانية بمنطقة قناة السويس كما كانت هناك إدارة أجنبية لشركة قناة السويس تحصل على غالبية عائداتها كما وجدت دولة إسرائيل التي باتت تهدد الحدود المصرية الشرقية وكان هناك أيضا قضية انفصال السودانين البريطاني والمصري اللذين كانا يداران عبر نظام حكومي ثنائي، ولكن في الحقيقة كان يدار عبر الاحتلال البريطاني، وكان هناك أيضا الصومال المنضوي تحت إشراف الأمم المتحدة مع وعد بالحصول على استقلاله في عام 1960، كما كان هناك الامبراطور الإثيوبي الذي يحاول تأسيس امبراطوريته في الشرق وكان هناك الممالك القبلية في اليمن، والقاعدة البريطانية في عدن والتي تتحكم في المدخل الشمالي والجنوبي لمضيق باب المندب.





كل هذه الحقائق قادت الرئيس عبد الناصر إلى الحديث في كتابه "فلسفة الثورة"، عن الدوائر الثلاث :الدائرة العربية والدائرة الأفريقية والدائرة الإسلامية





تجمع آرسقا

واستضافت مصر في 2017 مؤتمرا للتعاون بين الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر بهدف تنمية التعاون والتكامل بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر بما يحقق رفاهية شعوبها، والانضواء تحت تجمع "آرسقا" "درع الحماية" في حوض البحر الأهم في العالم، ويعد علامة فارقة في تاريخ الدول المطلة على البحر الأحمر؛ إذ إنها المرة الأولى الذي تجمع فيه 7 دول على الوقوف في وجه المشروعات التوسعية التي تبرز من قبل إيران، وأدوار تركية أخرى تطل بين حين وآخر، تجاه بعض الدول التي تحاول إيجاد موطئ قدم لها في مياه البحر الذي يتحكم في ممرات استراتيجية، وتعبره أعداد كبيرة من بواخر النفط والتجارة إلى أنحاء العالم.





ويأتي إنشاء هذا الكيان الذي يضم كلًا من مصر، والسعودية، واليمن، والسودان، وجيبوتي، والصومال، والأردن، ترجمة عملية لفكرة حماية البحر الأحمر وخليج عدن، والتعاون بين دول المنطقة، وبذلك يقطع هذا الاتفاق الطريق على مثيري الاضطراب في هذه المنطقة الحساسة.





كما يوجد هذا التجمع التقارب مع أفريقيا الذي غاب سنوات وعاد في السنوات الأربع الماضية بكثافة تزامنًا مع تأمين اليمن من المشروع الإيراني، وقيام "عاصفة الحزم" ضد الميليشيا الحوثية، عاد بقوة أكبر في دعم الأمن؛ مما يعزز الرؤية المصرية لتقوية الأمن الإقليمي، والأهم تأمين الممرات المائية.





ويفسح الاتفاق المجال لمزيد من التعاون بين الدول السبع لمنطقة يسودها الاستقرار والتنمية والفرص الاستثمارية، خصوصًا أن تلك الدول لديها أطول سواحل على البحر الأحمر ومشروعات ضخمة على شواطئه، ومن شأن التعاون بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن التغلب على التحديات الأمنية التي تشمل التهريب والقرصنة والاتجار بالبشر.