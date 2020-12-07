تحركات تركية خبيثة.. هبوط طائرة شحن عسكرية في قاعدة الوطية بـ ليبيا

أفادت وسائل إعلام ليبية، بهبوط طائرة شحن عسكرية تركية في قاعدة الوطية الليبية، صباح اليوم الاثنين.





ووفقا لموقع "ليبيا مباشر"، هبطت طائرة شحن عسكري تركية من طراز A400 في قاعدة الوطية قادمة من قاعدة ميرزفون شمال تركيا.





وكانت وسائل الإعلام الليبية، قد أفادت أمس بأن طائرة شحن عسكري تركية من طراز "سي 130" هبطت في قاعدة الوطية قادمة من قاعدة قيصري في تركيا.





ويأتي ذلك مع عودة التحركات التركية الخبيثة في الوقت الذي تستعد فيه الأطراف الليبية للحوار من أجل التوصل لحل سياسي.





وخلال الأيام الماضية، أرسلت تركيا العديد من طائرات الشحن والسفن العسكرية المحملة بمعدات وأسلحة للقاعدة، وسط انتشار أنباء عن نشر أنقرة منظومة الدفاع الجوي "حصار" في قاعدة الوطية.





وأعلن الجيش الوطني الليبي رصد 5 سفن تركية خارج المياه الإقليمية قبالة سواحل مدينة سرت.





وجاء ذلك، بالتزامن مع وصول قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة يلتقي خلالها عددًا من المسئولين؛ لعرض رؤية الجيش الليبي بشأن المفاوضات الجارية.





وقالت وسائل الإعلام الليبية المقربة من الجيش الليبي، إن زيارة حفتر تأتي لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.



