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فيديو جراف

إزاي هتسيبيني.. سر انتحار عروسين في شهر العسل بفيصل "فيديوجراف"

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:10 م
صدى البلد
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ايمان عبد اللطيف
واقعة مؤلمة حدثت داخل منطقة الطوابق بحي فيصل بالجيزة بانتحار زوجين من الطابق الرابع، حيث يبلغ الزوج ١٧ عامًا والزوجة ١٦ عامًا. 

يقول أحد شهود عيان الحادثة بالمنطقة، إن الزوجين مرّا من أمامه ثم بعد نصف ساعة سمع صوتهما وهما يتشاجران بصوت مرتفع والجميع يسمعهما. 

بعد ذلك الشجار وفي أقل من نصف ساعة قامت العروسة بإلقاء نفسها من الطابق الرابع ومن ثم نزل زوجها إليها ليحتضن جثتها ويقول لها "انتي إزاي هتسيبيني"، وبعد ذلك قام وذهب للطابق الرابع ليلقي بنفسه مثلما فعلت زوجته. 

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ولمزيد من التفاصيل حول سبب انتحار عروسين في شهر العسل، شاهد الفيديوجراف التالي:
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