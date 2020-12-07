صحف الكويت اليوم: الشيخ نواف الأحمد يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر.. الإمارات: نتعرض لهجمات سيبرانية بعد التطبيع مع إسرائيل.. وبريطانيا تطلق صافرة إنهاء كورونا غدا

الكويت.. نسبة الشفاء من «كورونا» ترتفع إلى 96.9%

مرسوم أميري بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في 15 الجاري

صفاء الهاشم لـ «القبس»: رأيت الخوف في عيون البعض من إعادة انتخابي

تركي الفيصل: إسرائيل قوة استعمارية غربية

ترامب: الديموقراطيون سيمنحون إيران مليارات الدولارات

بريطانيا تبدأ غدًا الثلاثاء حملة التطعيم ضد «كورونا».. وترقب عالمي للحظة التاريخية





تناولت الصحف الكويتية، اليوم الاثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، أفادت صحيفة الأنباء بأن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد قد أصدر مرسوما رقم 174 لسنة 2020 بدعوة مجلس الأمة الجديد للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر وذلك صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر الجاري.





واستقبل الأمير الشيخ نواف الأحمد رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث رفع كتاب استقالة الحكومة إعمالا لأحكام المادة 57 من الدستور التي أوجبت إعادة التشكيل الوزاري عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة. هذا، وتفضل بقبول الاستقالة وأمر بأن تستمر الحكومة في تصريف العاجل لحين تشكيل الوزارة الجديدة.





ونقلت صحيفة القبس عن النائب السابق صفاء الهاشم، قولها إن النتائج الانتخابية أثبتت أن ما يقال في الإعلام عن دعم المرأة ومساندتها والرغبة في وجود عنصر نسائي في البرلمان شيء، وما جرى خلف الأبواب المغلقة لأخذ خاطر البعض شيء آخر.





وأضافت الهاشم قائلة: أنا مؤمنة بقدر الله سبحانه وتعالى لما آلت إليه النتيجة، لأنني واثقة ومتمكنة من اهل الكويت وأهل دائرتي، وأضافت: لذلك ضحكت عندما رأيت النتيجة لأني في نفس الوقت رأيت الخوف والوجل في عيون البعض من إعادة وجود شخص مثلي داخل البرلمان يفند، ويعمل، ويفضح الغلط ولا يداري، ولا يبالي بالانتقاد ان كان الامر ليس لمصلحة اهل الكويت.





وأشارت صحيفة الوطن إلى إعلان وزارة الصحة الكويتية، أمس الأحد، عن تسجيل 205 إصابات جديدة بڤيروس «كوفيد 19» خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك كأدنى حصيلة إصابات يومية منذ أشهر.





وارتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 144 ألفا و369 حالة إلى جانب تسجيل حالتي وفاة نتيجة مضاعفات المرض ليرتفع مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس إلى 891 حالة.





وأكدت الوزارة شفاء 425 حالة من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من المرض إلى 140 ألفا و35 حالة وبنسبة 96.9%من إجمالي الإصابات الإجمالية في البلاد.





وأفادت صحيفة الجريدة بأن رئيس اتحاد مكاتب أكد استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان أن السوق سيعاني نقص العمالة المنزلية بصورة أكبر، لاسيما أن الخطة الحكومية لعودتها تسمح أيضًا بسفر المنتهية عقودها.





وتنطلق اليوم الخطة الحكومية لبدء عودة العمالة المنزلية التي لديها إقامات عمل فعلية داخل البلاد، نظير دفع 270 دينارًا عن العامل الواحد من غير تذكرة السفر، مقابل تقديم الخدمات اللوجستية وتغطية تكاليف السكن والإعاشة طوال فترة الحجر الصحي المقررة.





وذكرت صحيفة الراي أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد تلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عبر خلاله الأخير عن بالغ ثنائه وتقديره لمساعي دولة الكويت وجهودها الدؤوبة للحفاظ على اللحمة الخليجية ودعم وتعزيز وحدة صف الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي استكمالا لمسيرة المجلس وأهدافه المنشودة لصالح شعوبه، معربا عن خالص شكره وتقديره للمساعي الحميدة والجهود الخيرة التي قادها الأمير الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه والجهود التي بذلها الأمير الشيخ نواف الأحمد التي أثمرت بنتائجها المرجوة.





عربيا وإقليميا، ذكرت صحيفة الأنباء أن رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة محمد حمد الكويتي قال أمس، إن الإمارات تعرضت لهجمات إلكترونية بعد إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.





وأضاف الكويتي، خلال لقاء أمام جمهور مؤتمر في دبي، أن إقامة علاقات مع إسرائيل على سبيل المثال جعلت الإمارات هدفا بالفعل لهجمات ضخمة من بعض النشطاء الآخرين. وقال للمؤتمر إن عدد الهجمات الإلكترونية في الإمارات زاد بشكل كبير بعد بدء جائحة فيروس كورونا، وتابع: الكثير من الهجمات في المنطقة مصدرها إيران دون تحديد من يقف وراءها.





وأشارت صحيفة الراي إلى تأكيد وزير الخارجية البحريني د.عبداللطيف الزياني، أن التعاون مع إسرائيل ليس رد فعل على تهديد ولا يستهدف أي دولة. وأضاف الزياني في كلمته أمام مؤتمر «حوار المنامة» في دورته السادسة عشرة أمس «أن تعزيز أمن الخليج والشرق الأوسط بشكل أكثر فعالية عندما تعمل البلدان معا مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين»، مؤكدا الحاجة إلى شراكات أوسع بكثير، موضحا أنه يجب أن ينظر إلى الشراكات الأمنية الجديدة على أنها مكملة وليست بديلة.





وفي سياق المتصل، قالت صحيفة القبس إن الأمير تركي الفيصل هاجم إسرائيل خلال قمة البحرين الأمنية، التي حضرها وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي عن بُعد. ووجه الأمير تركي، الذي قاد المخابرات السعودية لأكثر من عقدين، انتقادات حادة إلى إسرائيل قائلًا إن أي اتفاقات تطبيع يجب أن تساعد الفلسطينيين في الحصول على دولتهم المستقلة.





ووصف تركي الفيصل إسرائيل بأنها «قوة استعمارية غربية»، وقال في كلمته في منتدى حوار المنامة إن إسرائيل «سجنت الفلسطينيين في معسكرات اعتقال، وانتهكت حقوقهم تحت أبشع الاتهامات الأمنية - صغارًا وكبارًا، نساء ورجالًا، يتعفنون هناك من دون اللجوء إلى العدالة، إنهم يهدمون المنازل كما يحلو لهم ويقتلون من يريدون»، محذرًا من أنه «لا يمكن علاج جرح مفتوح باستخدام مسكنات الألم».





ونقلت صحيفة الجريدة عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية «إسنا» إن أكبر عالم نووي إيراني، محسن فخري زاده، الذي اغتيل في 27 نوفمبر، بمساعدة «أداة إلكترونية متطورة» تسترشد بـ«جهاز متصل بالأقمار الصناعية».





دوليا، ذكرت صحيفة الوطن أن بريطانيا تستعد لتكون أول دولة تطرح لقاح ««فايزر/بيونتك» ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» اعتبارا من الغد، وتشارك الملكة وزوجها في الحملة لتعزيز ثقة البريطانيين باللقاحات.





وأعلنت الحكومة البريطانية، أنها قررت إعطاء الجرعات الأولى يوم غد الثلاثاء مع منح هيئة الصحة العامة أولوية قصوى لتطعيم من تجاوزت أعمارهم 80 عاما والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية والمقيمين. ومن المتوقع توافر نحو 800 ألف جرعة خلال الأسبوع الأول.





وأشارت صحيفة القبس إلى اعلان دائرة الصحة الوطنية البريطانية «NHS» تفاصيل طرحها الرسمي للقاح شركتي فايزر وبيونتك، الذي سيبدأ أوائل الأسبوع المقبل، حيث قال وزير الصحة مات هانكوك، إن الثلاثاء المقبل سيكون تاريخيًا، مع بدء التطعيمات ضد فيروس كورونا.





قالت صحيفة الأنباء إن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب جدد زعمه انه هو الفائز في الانتخابات الرئاسية قبل أكثر من شهر، وحذر من ان الديموقراطيين سيمنحون الإيرانيين مليارات الدولارات مع فوز خصمه جو بايدن بالانتخابات.





أكد لمئات من المؤيدين بأول تجمع انتخابي بعد فوز منافسه بايدن، وتجمعوا في الهواء الطلق في مدينة فالدوستا بولاية جورجيا أنه يعتبر نفسه فائزا في الانتخابات، وأنه سيستمر في القيام بالإجراءات القانونية لتغيير النتيجة. وأضاف وسط الهتافات «سيحاولون إقناعنا بأننا خسرنا. نحن لم نخسر»، منددا بـ«انتخابات مزورة».





وأشارت صحيفة الراي إلى اعلان الرئيس الامريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الأحد إصابة محاميه الشخصي رودي جولياني بكوفيد-19، علما أنّ الأخير يجول منذ شهر في أنحاء الولايات المتحدة لرفض نتائج الانتخابات الرئاسيّة في اجتماعات يعقدها من دون وضع كمامة.





وغرّد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته أنّ "رودي جولياني، أفضل عمدة في تاريخ نيويورك والذي عمل من دون كلل لفضح انتخابات هي الأكثر فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة، أصيب بالفيروس الصيني"، مكرّرا العبارة التي سبق أن اثارت غضب بكين.





وقالت صجيفة الوطن إن شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران تعتزم إبقاء العديد من طائراتها على الأرض وشطب العديد من الوظائف بسبب تأثيرات جائحة كورونا.





وأكدت متحدثة باسم الشركة صحة تقرير لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الذي جاء فيه أن الشركة تعتزم شطب 29 ألف وظيفة بحلول نهاية العام الجاري. وستبقي الشركة بعد هذا الإجراء على 109 ألف موظف لديها كما ستشطب الشركة أكثر من 20 ألف وظيفة في الخارج، كما باعت المجموعة شركة (إل جي إس) المسؤولة عن الإمداد والتموين والتي يعمل لديها 7500 موظف.



