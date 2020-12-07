توافد الناخبين على لجان جولة الإعادة بانتخابات النواب فى السويس



فتحت اللجان الانتخابية فى احيائها الخمسة أبوابها فى موعدها الساعة التاسعة صباحا ، وشهدت فى الساعات الأولى إقبالا من قبل الشباب فى حى السويس والأربعين .



حيث تشهد جولة الإعادة للمرحلة الثانية في السويس والتى تشمل دائرة واحدة تضم 5 أحياء هم " السويس – الاربعين – فيصل – عتاقة – الجناين "، منافسة بين 4 مرشحين علي مقعدين فردى .



وشهدت دائرة السويس تعديلا في عدد المقرات الانتخابية، ولجان الاقتراع، إذ جرى خفض عدد المقرات إلى 54 مقر انتخابي موزعة على الأحياء الخمس، بينما زاد عدد اللجان من 96 إلى 140 لجنة، بنسبة 40% بهدف الحد من الزحام وللحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تقليل زمن الانتظار أمام اللجان بينما تبلغ الكتلة التصويتية للسويس 465843 ناخبا.

