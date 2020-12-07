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حوادث

أمن القاهرة تضبط مخزن سجائر مهربة من الخارج

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:15 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري :
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط صاحب محل سجائر بالقاهرة لحيازته كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر والمهربة من الخارج .

فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل سجائر كائن بدائرة قسم شرطة المقطم لإدارته المحل "بدون ترخيص" وحيازته كمية كبيرة من السجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق  لتحقيق أرباح  غير مشروعة.

وعثر بداخل المحل على (15500علبة سجائر "محلية"-  260 علبة سجائر مستوردة ماركات مختلفة) وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها مكافحة الجرائم التموينية وملاحقة وضبط مرتكبيها.

 
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