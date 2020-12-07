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حوادث

سقوط لص تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بالقاهرة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:15 م
صدى البلد
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تمكن رجال الأمن من ضبط أحد الأشخاص تخصص فى سرقة الهواتف المحمول بأسلوب الخطف بالقاهرة.

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط عاطل، مقيم بمحافظة القليوبية "له معلومات جنائية" حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" عقب قيامه بسرقة هاتف محمول من طالبة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته.

بالكشف الفنى عن الدراجة النارية المضبوطة تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا فرديًا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.
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