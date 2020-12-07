المرأة تتصدر المشهد الانتخابي بجولة الإعادة في لجان العريش وبئر العبد

انطلق ماراثون السباق الانتخابي لجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020م بمحافظة شمال سيناء، حيث نجح المرشحين بجولة الإعادة لمجلس النواب بمحافظة شمال سيناء، في حشد الشباب للخروج إلى صناديق الانتخابات للإدلاء بأصواتهم، وقد اصطف الشباب والسيدات في طابورين أمام اللجان، للتأكيد على مدى حرصهم على المشاركة في الانتخابات ودعمهم للشباب في الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2020م.





ويخوض الانتخابات 4 مرشحين في دائرة العريش ورفح والشيخ زويد، والدائرة الثانية بئر العبد ورمانة والحسنة ونخل، ومن بينهم عبد العزيز مطر مرشح حزب مستقبل وطن، وياسر عرابي فردي مستقل بالعريش، بينما الدائرة الثانية، يخوض الإعادة فيها سلامة الرقيعي وسامي كامل على مقعد فردي مستقل.





وتصدرت المراة السيناوية المشهد في انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة شمال سيناء، خاصة اللجان التي ينتمى إليها المرشحين، وقد تواجدت المراة بأعداد كبيرة أمام اللجان للإدلاء بأصواتهن في صناديق الانتخابات باللجان المنتشرة بكل أرجاء المحافظة لاختيار المرشحين.





كما توافد كبار السن وعدد من الشباب على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم منذ الصباح، وتواجد أنصار المرشحين أمام اللجان الانتخابية التي فتحت معظمها في التاسعة صباحا، وتأخرت بعض اللجان بسبب تأخر القضاة فيها ومرت الأمور بسلاسة خلال الساعات الأولى من اليوم الأول من فتح باب اللجان بالمدارس.





ويحرص رجال الأمن المكلفين بتأمين اللجان والناخبين، على تشديد إجراءات التأمين، وإعطاء الأولوية لكبار السن في الدخول إلى اللجان للتصويت بعيدا عن التكدس أمام اللجان بدون الالتزام بالطابور.





من جانبه، قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن هناك وعيا انتخابيا لدى أبناء سيناء خاصة من جانب المرأة، والتي تحرص دائما على الخروج للإدلاء بصوتها، للتأكيد على حقها في المشاركة السياسية.





حيث تشهد اللجان في مختلف مدن وقري المحافظة، إقبالا كبيرا من الناخبين المشاركين في التصويت وفي مقدمتهم كبار السن والسيدات، خاصة اللجان التي يوجد فيها مرشح محتمل لمجلس النواب.





وأضاف اللواء شوشه، ان الإجراءات الاحترازية تم تنفيذها على مستوى عالي لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا خلال الإدلاء بصوتهم في العملية الانتخابية.





وتابع محافظ شمال سيناء أن غرفة العمليات منعقدة على مدار الساعة لمتابعة العملية الانتخابية والعمل على حل أي معوقات، مؤكدا ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين.





وأشار شوشة، إلى أن هناك مجموعة عمل من الهلال الأحمر المصري، ومراكز الشباب لتنظيم حركة دخول المواطنين قبل الإدلاء بأصواتهم والعمل على راحة المواطنين وتوفير أماكن استراحة خاصة لكبار السن والسيدات.





وناشد المحافظ، المواطنين بضرورة النزول للإدلاء بصوتهم والمشاركة في العملية الانتخابية كحق أصيل لهم للتأكيد على ممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.





يذكر أن محافظة شمال سيناء تضم لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، و56 لجنة فرعية ، ويبلغ عدد الناخبين 271 ألفا و851 ناخبا وناخبة على مستوى دائرتي العريش والشيخ زويد ورفح، وكذلك دائرة وبئر العبد ورمانة والحسنة ونخل.



