للاشتباه في إصابته بـ كورونا.. رئيس لجنة يعتذر عن الإشراف الانتخابي بكفرالشيخ

دفعت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار أسامة شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، بعضو هيئة قضائية للجنة الفرعية رقم 216 بمدينة دسوق، وذلك بعد اعتذار القاضي رئيس هذه اللجنة؛ للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وانتظمت العملية الانتخابية في كافة اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، إلا أن الإقبال مازال ضعيفًا أمام ببعض اللجان ومتوسطًا في القرى وخاصة في قرى مرشحي جولة الإعادة.





ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2 مليون و 350 ألف مواطن، يدلون بأصواتهم في 801 مقر انتخابي.





وأشار محافظ كفر الشيخ إلى تجهيز وتعقيم وتطهير الاستراحات، وتعقيم وتطهير اللجان ،وتوفير استراحات للناخبين وكراسٍ متحركة لكبار السن، ومولدات كهربائية.