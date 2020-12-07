مصرع سيدتين وإصابة 10 بينهم 3 أطفال من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بمرسى علم

لقيت سيدتان مصرعهما وأصيب ١٠ آخرون بينهم ٣ أطفال جميعهم من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الشيخ الشاذلي بمرسي علم جنوب البحر الأحمر، وتم الدفع بـ٦ سيارات إسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين لمستشفي جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج فيما تم ايداع الجثتين مشرحة المستشفي وتحرر محضر بالحادث وتم اخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.





و تبين من التحقيقات الأولية أن الحادث وقع بالكيلو ٤٥ بطريق الشيخ الشاذلي بمرسي علم وان الضخايا من اسرة واحدة كانوا في طريقهم لحضور احد الافراح وان المتوفين هم زينب عيس سعد ٣٥ عاما وفاطمة عمر على ١٩ عاما.





وتراوحت الإصابات ما بين كسور وجروح وكدمات في مختلف انحاء الجسم وغيبوبة تامة واشتباه ما بعد الارتجاج

وانتقل احد وكلاء النيابة لمرسي علم لاستكمال التحقيقات في الحادث ومعاينة موقع الحادث.

على الجانب الاخر تفقد اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، أعمال الرصف بطريق مدينة الغردقة الداخلية، حيث وجه اللواء عمرو حنفى محافظ البحرالأحمر بالمتابعة الدورية للشوارع والانتهاء من أعمال الرصف والتطوير خلال المدة الزمنية المحددة وتخطيط الشارع مروريا ليظهر بالشكل الحضارى اللائق.

وأكد رئيس مدينة الغردقة خلال تفقده أعمال الرصف على الأنشطة والمحال التجارية بالشارع بوضع صناديق القمامة وعدم القاء المخلفات بالطريق العام حفاظا على المظهر الحضارى للشارع وطبقة الرصف مع عدم السماح بوجود اى إشغالات أو تعديات على نهر الطريق من قبل المحال.

وقال رئيس المدينة إن الشركة المنفذة بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية تعمل على رفع كفاءة وصيانة الشوارع الرئيسية والفرعية فى الاتجاهين وأن الأعمال التى تجرى وهى توسعة وتعديل شوارع منطقة الكوثر وكذلك أعمال تجهيز برفع مطابق الشوارع الفرعية بالمنطقة للبدء فى أعمال الرصف.

كما أكد على استمرار رفع كفاءة الطرق الجانبية والداخلية على مستوى المدينة وحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التى تحتاج لرفع الكفاءة لإدراجها بالخطة الاستثمارية تباعًا أو محاولة توفير اعتمادات مالية للطرق التى تحتاج للرصف بشكل عاجل لرفع المعاناة على المواطنين.

وشدد رئيس المدينة على المهندس المشرف على عملية الرصف والشركة المنفذة بضرورة متابعة أعمال الرصف الجارى تنفيذها بنطاق المدينة لضمان سير العمل بها والانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة.