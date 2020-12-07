ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سعفان يشهد توقيع مذكرة تفاهم هنجملها لزراعة الأشجار المثمرة بالقوى العاملة بقنا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:55 م
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا اليوم الاثنين،توقيع مذكرة تفاهم بين مديرية القوي العاملة بقنا، والدكتور محمد سعيد قبطان منسق عام مبادرة "هنجملها"،في مجال تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة انطلاقا من المشاركة الفعالة فى الأنشطة المجتمعية، والمبادرات التى يطلقها ويرعاها المجتمع المدنى، التى تسعى إلى تحقيق أهداف تنموية ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. 

وقال وزير القوى العاملة إن مبادرة "هنجملها" تأتى فى إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"، والتي تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعى البيئى فى مصر، اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تهدف إلى نشر الوعي البيئي للمواطنين، إيمانا من مديرية القوى العاملة بقنا بأهمية  المشاركة الفعالة في الأنشطة المجتمعية ، والمبادرات التي يطلقها ويرعاها المجتمع المدني ، والتي تسعى إلى تحقيق أهداف تنموية ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ، ونشر الوعي البيئى للمواطنين، إضافة إلى تغيير السلوكيات وحث الشباب للمشاركة فى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية .

وأشار الوزير إلي أن الطرفين سوف يتعاون فيما بينهما على تنفيذ عدد من الأنشطة ضمن المبادرة ، وذلك بهدف زراعة عدد من الأشجار المثمرة  المتمثلة في  الليمون  ، والزيتون ، والتين ، ومسك الليل  فى نطاق مراكز التدريب المهني التابعة للمديرية ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري ، وتجنب آثاره الضارة ، والحث على ترشيد استهلاك المياه بزراعة أشجار قليلة الاستهلاك للمياه ، وغيرها من الوسائل لتحقيق تلك الأهداف .

ومن جانبه قال الدكتور قبطان أن المبادرة سوف توفير الأشجار المثمرة الصالحة للزراعة ، ونقلها لأماكن زراعتها ،  فضلا عن  توفير الأدوات والمعدات اللازمة لزراعة الأشجار المستهدفة ، بالتنسيق مع المديرية لاختيار الأماكن المطلوبة لزراعة الأشجار فيها.


 
 
 
 



سعفان يشهد توقيع مذكرة تفاهم هنجملها لزراعة الأشجار المثمرة بالقوى العاملة بقنا
سعفان يشهد توقيع مذكرة تفاهم هنجملها لزراعة الأشجار المثمرة بالقوى العاملة بقنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تدشين مبادرة هنجملها بالتعاون مع جامعة الأقصر.. صور

وزير القوى العاملة يزور أسوان.. اليوم

"سعفان" و"غلاب" و"قبطان" يوقعون مذكرة تفاهم "هنجملها" لزراعة الأشجار المثمرة بأسوان

سعفان يشارك 500 طالب بزراعة 9 أفدنة بجامعة أسوان في مبادرة "هنجملها"

"سعفان" و"محجوب" و"قبطان" يوقعون مذكرة تفاهم "هنجملها" لزراعة الأشجار المثمرة بالأقصر

وزير القوى العاملة يشارك طلاب جامعة الأقصر زراعة شجرة في إطار مبادرة "هنجملها"

ترشيحاتنا

مستشارة مكافحة العدوى: مصر دخلت في الموجة الثانية لفيرس كورونا

ذكرى ميلاده.. قصة حب و3 زيجات في حياة كرم مطاوع

الأرصاد: سقوط أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة اليوم

تعليق رحلات دون سبب مذكور.. الإمارات توقف 200 مسافر إسرائيلي في مطار دبي

باللون الأسود.. ملك أحمد زاهر تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي

بث مباشر .. مؤتمر صحفي للرئيس السيسي ونظيره الفرنسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص سيارات 2020 في مصر.. مقارنة بين زوتي zotye z100 وسوزوكي التو suzuki alto.. صور

إنجي المقدم وبسنت شوقي الأجرأ..إطلالات النجمات في خامس ايام القاهرة السينمائي

طريقة عمل 4 حلويات من البلح