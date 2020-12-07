إصابة مشرف انتخابات بإحدى لجان المنصورة بغيبوبة سكر



فيما استمر المواطنين في التوافد على لجان الانتخاب بالدقهلية للادلاء باصواتهم في اولى أيام انتخابات الاعاده للمرحله الثانية حيث بدأت عملية التصويت في التاسعه صباحا بأغلب اللجان الفرعية بمقار الانتخابات بنطاق المحافظة أبوابها أمام الناخبين، الذين توافدوا منذ الصباح الباكر وقاموا بالانتظار أمام لجانهم قبل فتح اللجان، للإدلاء بأصواتهم لمرشحهم المفضل بدوائرهم الانتخابية.



وشهدت عدد من اللجان التى بها مسقط رأس المرشحين إقبالا كثيفا من المواطنين منذ الصباح الباكر وقبل فتح ابواب الترشح حيث تم تجهيز 1426 لجنة فرعية داخل 699 مركزا انتخابيا في 10 دوائر انتخابية لإستقبال 4 ملايين و352 ألفا و87 ناخبا للادلاء باصواتهم في انتخابات الإعادة.



‎كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونات أمنيه في محيط اللجان بالتزامن مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد على ضرورة ارتداء الناخبين للكمامات خلال دخول اللجان فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.

اصيب مشرف انتخابات في لجنة بمعهد الفتيات المنصورة، بهبوط ودوار ، ثم دخل فى غيبوبة سكر، أثناء عمله داخل اللجنة الانتخابية في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية.انتقلت سيارة الإسعاف الى مكان اللجنه حيث تبين انه يدعى أسامة حامد سالم"، 45 عاما وتم نقله إلى المستشفى العام، وتلقي الرعاية اللازمة وحالته مستقرة.