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مصير وزارة مدبولي ..علي عبد العال : الحكومة غير ملزمة بتقديم الاستقالة بعد انتخاب البرلمان الجديد.. الحكومة تقدم برنامج عمل لـ"النواب".. المجلس القادم يصدر لائحة الشيوخ و قانون المحليات

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:25 م
عبد العال يدلي بصوته
عبد العال يدلي بصوته في جولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب
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فريدة محمد
الدكتور علي عبدالعال:
مصير الحكومة يرجع لرئيس الجمهورية صاحب الاختصاص الأصيل من الناحية الدستورية 
نجاح انتخابات البرلمان تاريخي.. وكورونا لم تمنعنا من اجراء الاستحقاق النيابي 
البرلمان السابق كان استثنائي و قام بدوره في مرحلة انتقالية و صاغ البنية التشريعية
مجلس النواب القادم سيكون برلمانا جامعا لكل الطيف السياسي في مصر
رئيس البرلمان يوجه التحية للأجهزة الأمنية على إجراء الانتخابات 

أدلى الدكتور علي عبدالعال  رئيس مجلس النواب ، اليوم الاثنين ، بصوته في جولة الاعادة  للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020،  وذلك  في لجنته الانتخابية بمقر الجامعة العمالية  بطريق النصر، قسم أول مدينة نصر القاهرة.

و اكد  رئيس البرلمان ان  الحكومة ليست ملزمة بالاستقالة بالتزامن مع انتخاب المجلس الجديد ، مشيرا إلى أن الحكومة تقدم برنامج عمل للمجلس القادم ، ولا صحة  للربط  بين  بداية عمل البرلمان الجديد  و استقالة الحكومة قائلا :" الأمر في النهاية يرجع لرئيس الجمهورية صاحب الاختصاص الأصيل من الناحية الدستورية".

و قال رئيس مجلس النواب  ان نجاح مصر في اجراء الانتخابات البرلمانية كاستحقاق دستوري رسالة هامة للداخل و الخارج  خاصة و انها نجحت في ظل تحدي فيروس كورونا.

وأكد رئيس مجلس النواب أن ما حدث نجاح تاريخي للشعب المصري و مؤسسات الدولة  في ظل التحديات خاصة كورونا مضيفا " و هي رسالة لكثير من الدول على  مستوى العالم ان خيار تاجيل الانتخابات في ظل ازمة فيروس كورونا غير ضروري 

ووجه رئيس مجلس النواب التحية للأجهزة الأمنية القائمة على اجراء الانتخابات مثل الجيش و الشرطة ، قائلا :" التحية واجبه  للشعب المصري البطل الحقيقي الذي شارك في العملية الانتخابية لمجلسي الشيوخ و النواب".

و قال رئيس مجلس النواب أن الوضع كان يشجع المواطنين في المحافظات للخروج  و الإدلاء بصوتهم في الاستحقاق النيابي.

و قال د على عبد العال أن البرلمان السابق كان استثنائي و قام بدوره في مرحلة انتقالية تمر بها اي دولة و قام بصياغة البنية التشريعية و تصدى لها بكل شجاعة ، مضيفا : "صاغ  بنية تشريعية لاستقرار الوطن"

و قال رئيس مجلس النواب  ان التحديات القادمة التي تواجه المجلس القادم  هي استكمال البنية التشريعية التي تحتاجها الدولة و منها قانون المحليات الذى سيصدره المجلس القادم.
 
و كشف رئيس البرلمان ان المجلس القادم هو الذي يصدر لائحة مجلس الشيوخ.

و حول زيادة نسبة تمثيل للشباب في البرلمان القادم قال مصر دولة شابة والأغلبية للشباب و تنسيقية شباب الاحزاب نموذج ناجح و لها دور ملموس وسيكون  لها دور كبير في المجلس القادم من حيث التشريع و الرقابة.

و قال رئيس البرلمان ان التنوع السياسي في المجلس القادم واضح من حيث القوى السياسية و الاحزاب و التنوع ثراء في المناقشات و ينعكس بشكل ايجابي على التشريع و الرقابة.

و كان  رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال قد اكد ان مصر أصبحت نموذجا دوليا لإجراء الانتخابات في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا.

وقال عبد العال في تصريحات عقب الادلاء بصوته في جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بمقر لجنته بمدينة نصر ان إصرار الدولة المصرية على إجراء انتخابات مجلس النواب في ظل كورونا جعلها نموذجا للدول التي كانت تخشي إجراء الانتخابات لديها في ظل هذه الأزمة.
 
وأضاف أن الجهات المنظمة للعملية الانتخابية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا مما ساعد على إتمام العملية دون أي معوقات.

واشاد عبد العال بالجهات المعنية ودورها في إتمام الانتخابات ومواجهة التحديات مقدما الشكر لكافة الأجهزة الأمنية وغيرها ولكل من ساهم في نجاح العملية الانتخابية.

وحول ما افرزت عنه نتائج الانتخابات حتى اللحظة أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال ان مجلس  النواب القادم سيكون برلمانا جامعا لكل الطيف  السياسي في مصر.

وأشار إلى أن الشباب سيكون صاحب الاغلبية في مجلس النواب القادم فمصر دولة شاب والدولة تدعم الشباب بكل قوة وإصرار لأنهم هم المستقبل.

و لفت عبد العال إلى ان الاحزاب السياسية قدمت الشباب ودعتهم مما افرز هذا الجيل من شباب النواب مشيدا بتجربة تنسيقية الأحزاب ودورها في العملية السياسية والبرلمانية ، مؤكدا أنهم سيكونون أصحاب دور كبير في العملية النيابية القادمة وخصوصا مجلس النواب. 

وناشد المواطنين بضرورة المشاركة في جولة الإعادة على مدار اليوم وغدا لتحقيق دوره الدستوري في الادلاء بصوتهم في الانتخابات البرلمانية مؤكدا ان الشعب المصري هو بطل هذه الملحمة التاريخية.

كان  رئيس مجلس النواب قد اشار إلى اعتقاده بأن المجلس القادم ربما سيكون هو صاحب هذه المهمة لان اللائحة بها العديد من المواد وتحتاج لمزيد من الوقت لمناقشانها هو اعتقد ما سيقوم به المجلس الجديد.
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