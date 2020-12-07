قائد أسطول البلطيق الروسي: القاذفات الاستراتيجية الأمريكية اقتربت من الحدود الروسية العام الحالي أكثر من عشر مرات

أعلن قائد أسطول البلطيق الروسي، الأدميرال ألكسندر نوساتوف، أن القاذفات الاستراتيجية الأمريكية اقتربت من الحدود الروسية في منطقة مسؤولية أسطوله في عام 2020 أكثر من عشر مرات.

وقال نوساتوف ،في تصريح اليوم الاثنين أوردته وكالة أنباء " تاس" الروسية:" في هذا العام تم تسجيل أكثر من ألف طلعة استطلاعية بالقرب من حدود البلاد في منطقة مسؤولية أسطول البلطيق، وهي تزيد بنحو مائة وخمسين عن العام الماضي، وقد اقتربت القاذفات الاستراتيجية الأمريكية من حدودنا أكثر من عشر مرات، بينما رصدنا في العام الماضي حالتين فقط من هذا القبيل".

وأضاف أن إحدى المهام ذات الأولوية لأسطول البلطيق هي زيادة تعزيز الدفاع الجوي لحماية سماء البلطيق بفوج طيران مقاتل مسلح بطائرات "سو – 27" ووحدة دفاع جوي مسلحة بأنظمة صواريخ الفاع الجوي "إس – 400 تريومف" وفوج صواريخ مضاد للطائرات مزود بأنظمة الدفاع الجوي "تور – أم 2"، علاوة على أنظمة الدفاع الجوي على متن السفن الحربية".

وأوضح نوساتوف أن أسطول البلطيق سيجري تعزيزه بفرقة مشاة آلية ردا على حشد قوات حلف شمال الأطلنطي "الناتو" بالقرب من الحدود البرية لروسيا في منطقة كالينينجراد في أقصى غرب البلاد ، لافتا إلى أنه يجري حاليا نشر وحدة مدرعة والعديد من مجموعات الكتائب التكتيكية ووحدات ضاربة أخرى من قوات "الناتو" قرب حدود منطقة كالينينجراد في أقصى غرب روسيا.