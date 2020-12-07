تفاصيل استقالة عبد الحليم علي ومحمد عطية من الزمالك

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن نادي الزمالك حصل بالفعل على توقيع أحمد الشيخ، لكن توابع تلك الأزمة أدت إلى استقالة عبدالحليم علي مدير الكرة والمستشار محمد عطية من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك.









وأضاف في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "ايمن يونس وأشرف قاسم وافقوا على ضم الشيخ، لكن المستشار محمد عطية رفض إتمام الصفقة بسبب ما حدث من اللاعب أحمد الشيخ في وقت سابق، قبل انتقاله إلى النادى الأهلي".









وواصل تصريحاته قائلًا: "عبدالحليم علي قدم استقالته بعد التراجع عن صفقة أمير عادل، خاصة في ظل حالة غضب الجماهير، من عدم إبرام صفقات قوية، وعدم تفعيل عقود الصفقات التي تم إبرامها عن طريق لجنة الكرة بالزمالك".









واضاف: "عبدالحليم علي تقدم بالاعتذار رسميا عن البقاء في منصبه، ولكن حتى الآن لم يتم حسم رحيله بصفة نهائية وكذلك المستشار محمد عطية".





علم صدى البلد من مصادر مطلعة أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرر عقد جلسة طارئة مساء اليوم مع اللجنة المعينة لإدارة شئون نادى الزمالك بعد الأحداث التى شهدتها الأيام القليلة الماضية وظهور أنباء تفيد بتقدم أحد أعضاء اللجنة باستقالته .



ومن المقرر أن يحضر الجلسة الدكتور أشرف صبحى وجميع أعضاء اللجنة المعينة لإدارة شئون نادي الزمالك من أجل الوقوف على كافة الصعوبات التى تواجه اللجنة وحل كل الأزمات داخل القلعة البيضاء .



