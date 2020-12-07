شاهد .. الجالية المصرية بفرنسا ترحب بالرئيس السيسي أمام قصر الإليزيه

استقبل قصر الإليزيه ، بفرنسا ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في موكب حافل ، واستقبال تاريخي ، حيث عرضت فضائية "سكاي نيوز" ، لقطات من استعراضات للخيول من أمام القصر ، في انتظار ، وصول السيسي لمقابلة الرئيس الفرنسي ، إيمانويل ماكرون .





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل أمس إلى مقر إقامته بفرنسا، في مستهل زيارة رسمية تلبيةً لدعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.





ويشهد قصر الإليزيه، في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الإثنين، قمة مهمة مرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، حيث من المقرر أن يتم التباحث في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين.



صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي التقى بقصر الإنفاليد الوطني بباريس مع فلورانس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية.





وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية وبرامج ونظم التسليح مع فرنسا.



