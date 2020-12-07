ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نقابة الصيادلة تطالب بتحديد الجهة المتختصة لإصدار تراخيص مراكز تجميع بلازما الدم

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:51 م
بلازما الدم
بلازما الدم
Advertisements
ماجدة بدوى
أبدت الدكتورة فاتن عبد العزيز عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، بعض الملاحظات حول صياغة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

وقالت فاتن عبد العزيز،خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد خليل العمارى اليوم،إن المادة الثانية تحتاج إلى توضيح بشأن الوزارة المختصة بإصدار التراخيص للمراكز التى ستقوم بتجميع بلازما الدم.

وأشارت إلى أنه يجب مراجعة صياغات بعض المواد الواردة فى مشروع القانون ومن بينها المادة العاشرة والتى خولت للائحة التنفيذية تحديد شروط التبرع وعدد مراته وفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين .وقالت :يجب الإنتجاوز  المعايير العالمية ،ولاسيما أنها لاتتحدد بالوزن أو العمر.

وأوضحت أن المادة "١٨"من مشروع قانون الحكومة منقولة من  قرار وزارى صادر منذ ٣٠ عاما .ولفتت إلى ان مشروع القانون أغفل إنشاء قاعدة بيانات للمتطوغين ..ولذا يجب النص عليها فى القانون.

ولفتت إلى أن القانون لم يحدد الرقابة والتفتيش مع مراكز تجميع البلازما ،مما يتطلب توضيح النصوص ووضع اشتراطات دولية للعاملين فى هذا المجال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تفاصيل قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها

قرارات الحكومة اليوم.. إعفاء ضريبي للسلع الاستراتيجية وصندوق إعانات طوارئ للعمال أبرزها

100 ألف جنيه غرامة| ننشر نص قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

صحة النواب تناقش قانون تنظيم تجميع بلازما الدم لتصنيع مشتقاتها وتصديرها

اليوم.. صحة النواب تناقش قانون تنظيم تجميع بلازما الدم لتصنيع مشتقاتها وتصديرها

تعرف على كيفية الحصول على ترخيص لفتح مركز لبلازما الدم

ترشيحاتنا

إنجي المقدم وبسنت شوقي الأجرأ..إطلالات النجمات في خامس ايام القاهرة السينمائي

الأهلي يعلن خروج وليد سليمان من المستشفى واقتراب تعافيه من كورونا

باللون الأسود.. ملك أحمد زاهر تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي

بعد أنباء الاستقالات.. أول رد فعل من وزير الرياضة بشأن ما يحدث داخل الزمالك

لكاميرا صدى البلد.. ملك وليلى أحمد زاهر ترقصان على لقيت الطبطبة "فيديو"

أدعية مستحبة عند الله.. ودعاء واظب الرسول عليه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص سيارات 2020 في مصر.. مقارنة بين زوتي zotye z100 وسوزوكي التو suzuki alto.. صور

إنجي المقدم وبسنت شوقي الأجرأ..إطلالات النجمات في خامس ايام القاهرة السينمائي

طريقة عمل 4 حلويات من البلح