نقابة الصيادلة تطالب بتحديد الجهة المتختصة لإصدار تراخيص مراكز تجميع بلازما الدم

أبدت الدكتورة فاتن عبد العزيز عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، بعض الملاحظات حول صياغة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.





وقالت فاتن عبد العزيز،خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد خليل العمارى اليوم،إن المادة الثانية تحتاج إلى توضيح بشأن الوزارة المختصة بإصدار التراخيص للمراكز التى ستقوم بتجميع بلازما الدم.





وأشارت إلى أنه يجب مراجعة صياغات بعض المواد الواردة فى مشروع القانون ومن بينها المادة العاشرة والتى خولت للائحة التنفيذية تحديد شروط التبرع وعدد مراته وفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين .وقالت :يجب الإنتجاوز المعايير العالمية ،ولاسيما أنها لاتتحدد بالوزن أو العمر.





وأوضحت أن المادة "١٨"من مشروع قانون الحكومة منقولة من قرار وزارى صادر منذ ٣٠ عاما .ولفتت إلى ان مشروع القانون أغفل إنشاء قاعدة بيانات للمتطوغين ..ولذا يجب النص عليها فى القانون.





ولفتت إلى أن القانون لم يحدد الرقابة والتفتيش مع مراكز تجميع البلازما ،مما يتطلب توضيح النصوص ووضع اشتراطات دولية للعاملين فى هذا المجال.